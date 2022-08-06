原标题：熊方军：甘为“孺子牛” 助推我国教育事业蓬勃发展

“我是2006年加入民盟的，因为我是一名教师，受到张澜、费孝通、陶行知等老一辈民盟盟员的忧国忧民、爱党、爱国精神的感召而申请加入民盟，希望和他们成为同志，成为战友，一起为教育、为国家做更多的事情。”近日，民盟中央委员、民盟中央文化艺术研究院四川分院院长、四川大学经济发展研究院执行院长熊方军接受中新网采访时如是说。

政协委员、企业家、教育工作者、慈善家……除了教师身份外，熊方军还拥有几重身份。在这之中，作为四川省政协委员，熊方军积极履职，十余年间共提出50多件提案。而在这些提案中，与教育扶贫相关的《关于进一步完善优质教育资源共享体制的建议》《关于大力推动西部教师教育的发展》的两个提案让他印象最为深刻。

熊方军接受中新网采访。 张浪 摄

“其一，西部地区由于地理原因和经济原因，优秀教师流失严重。其二，中国自古以来都是学而优则教，但现如今教育专业学生的录取分数却逐渐下降。”在此背景下，2018年和2019年，熊方军两次和清华大学社会科学学院组成联合调研组，针对“优质教育资源共享”和“西部教师教育发展现状”展开调研，并形成调研报告及提案，希望更大程度地发挥教育在脱贫攻坚中的作用。相关提案在2019年被列为全国重点提案，成为民盟中央作为报送全国政协作为全国两会大会发言的材料。

与此同时，熊方军与民盟成都市委会合作，在乐山市夹江中学定点打造“民盟同心班”，开展长达5年的教育帮扶。“成都市是四川省优质教育资源最为集中的地方，于是我们和民盟成都市委会合作，每年派定期派优秀教师去扶持夹江中学的教育。在实施教育帮扶的连续三年间，每年夹江中学都会来信来函，反映实施的教育成果之喜人。不但该校学生成绩、上线率大幅度提高，而且学生们的的素质、面貌都有所明显提升。”除此之外，2019四川民盟教育论坛在宜宾召开时，熊方军还以民盟四川省委会教育委员会主任的身份向宜宾学院教育发展基金会捐赠500万元，作为“民盟均平奖学金”，助推宜宾高等教育事业发展。

熊方军在工作中。 民盟四川省委会供图

这些帮扶、捐赠，有赖于熊方军数十年间创业成果的支撑。最初，作为高校教师的熊方军，在学校创新创业政策的支持下，从借款3万元创立高分子材料厂起家，后在房地产领域快速发展并积累了资金。熊方军说，“这些年我在创新创业中也积累了一点财富，由于对教育有很深的情怀，所以说我在这方面也做了一些力所能及的事情。”2010年，他被评为“第二届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011年获评“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人”。

多年来，熊方军被多种身份环绕着。但他认为，教师才是自己的本心，以及需要去坚守的追求。“无论是我做教师还是后面创业、参政议政，我其实始终是基于自己教师的身份，不忘初心。我在实践创新的过程中，目的很明确，就是要以理论联系实际，理论指导实践。”熊方军如是说。

2021年，熊方军履新四川大学经济发展研究院执行院长，他感叹道，自己终于能够全身心地回归教育了。“我刚上任时，另一所高校的校长跟我说，他感觉我几十年来从未离开过教育领域。”熊方军回忆道，“我当时听到这句话非常感动，这是来自其他教育工作者给我的肯定。”

在去年民盟成立80周年时，熊方军获得了“纪念中国民主同盟成立80周年杰出贡献奖”，他认为这份荣耀将伴随自己一生。谈及对未来的展望，熊方军说：“我将继续坚守深耕教育领域的‘初心’，随时鞭策自己，为推动我国教育事业发展做出更大的贡献，也为国家的繁荣富强持续贡献教育力量。” (尧欣雨)

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