杜 珂文/图

慕尼黑大学图书馆内景。

打开柜子、存好包，我提着图书馆给访客准备的篮子，沿着楼梯上行，在图书馆的一天就这样开始了。通常，我会选择靠窗边的位置坐下，阅读累了，还可以欣赏窗外景色。

环顾馆内四周，有的同学神色匆匆，在寻找资料；有的同学则安安静静，在享受阅读。图书馆外，一窗之隔，就是德国慕尼黑市中心一条较为繁华的大街，路上的行人低头畅聊，甚是悠闲自在，这与静悄悄的图书馆形成鲜明对比。

我所就读的慕尼黑大学有16座图书馆，分散在城市各个校区。前述提到的那座是我最常去的，它规模适中，陈设也中规中矩，没有华丽的装饰设计。

这座图书馆主要存放历史学、社会学、政治学、心理学等人文社科类的书籍。我经常在这里翻阅日常学习用到的专业类书籍，如果有时间，也会看看纪实文学作品、经典小说等。

我常去的这座图书馆门口就是地铁站，交通方便，距离市中心也不远。它所在的这栋楼旁边还有很多超市和面包店，较为热闹。不过图书馆里平时人并不多，或许是因为这座图书馆比较小，在繁华的闹市中并不起眼，我曾经数次路过这栋楼，都没发现这里面竟然有一座大学图书馆。这种闹中取静的氛围、独特的气质，让我在众多图书馆中偏爱它。一窗之隔，一边是图书馆，是获取养分、充实自我的地方；一边是闹市，是充满生活气息的地方。

我喜欢读文学作品，阅读时可以用第三视角去看别人的生活、悟别人的思想，在品味故事的过程中受到启发。还记得读法国作家司汤达的《红与黑》时，我被故事中跌宕起伏的情节深深吸引。这部小说是法国批判现实主义文学的代表作，作者司汤达赋予了主人公鲜明的性格，描写人物内心独白的手法独树一帜，小说篇幅虽然很长但节奏明快。我为书中人物的悲剧命运扼腕叹息，也感叹作者的文学造诣高深，开创了“意识流小说”“心理小说”的先河。

在阅读之旅中，我发现人也会变得理性、勇敢。例如在面对纷繁复杂的信息时，阅读的积累带给我们丰富的知识和深度的思考，帮助我们分辨事实与真相，而不是人云亦云。例如，当我读德国哲学家尤尔根·哈贝马斯《公共领域的结构转型》这本书时，不禁思考，我们身处的公共领域和私人领域该如何界定，在公共舆论场合，个体该如何理性发声。阅读教会我在表达之前，要再三思考，如何去阐释观点、组织语言，才尽可能做到不偏不倚。

这座图书馆已陪伴我两年，它就像我的一方小天地，在这里我度过了许多安静的学习时光，这将成为我留学生活中特别的回忆。

（作者系德国慕尼黑大学中国留学生）

(责编：郝孟佳、何淼)