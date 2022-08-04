本报记者 周姝芸

王泽宇在维也纳国家歌剧院表演前留影。

梁金燕（左一）在当地音乐会演唱《茉莉花》。

郭栋（左三）和同学表演《沙漠骆驼》。

有这样一些中国留学生，他们热爱音乐，赴国外学习音乐表演。在国外学音乐是什么体验？近日，本报记者采访了3位在不同国家学习音乐相关专业的学子，听听他们的留学故事。

在维也纳拉响提琴

王泽宇就读于奥地利维也纳国立音乐与表演艺术大学，3年前，怀揣梦想的他申请了该校低音提琴专业硕士项目，开启了留学生涯。

“我的父母喜欢音乐，因此我从小就受到音乐熏陶。每年，我都会收看维也纳新年音乐会，其中维也纳爱乐乐团的表演深深吸引着我，渐渐成了我最爱的交响乐团。我在心中悄悄埋下了一颗学音乐的种子，梦想有朝一日也能在这个乐团演奏。”

来到维也纳后，王泽宇的留学生活新鲜、充实。“维也纳是‘音乐之都’，这里汇集了来自世界各地的音乐人才。”王泽宇说，学校提供了优质的课程资源，对学生的琴技要求也很高。“除了低音提琴课程，我还有乐队排练、重奏课等，学校不时会邀请知名的指挥家、独奏家，与我们一起准备交响乐音乐会、歌剧等。我每天花很多时间练琴，不仅琴技提升很快，对音乐也有了更深的理解。”

除了校内学习，王泽宇还通过自己的努力获得了在维也纳爱乐乐团的实习资格，实现了在这个乐团演奏的梦想。“我接到的第一个演出任务是参与维也纳国家歌剧院全新制作的‘塞维利亚的理发师’歌剧首演。我既紧张又兴奋，为了能完美地演奏，提前向歌剧院借了乐谱，在家练习这部歌剧的低音提琴部分，尽可能做足准备。”

王泽宇说，演出那天，当第一个音在维也纳国家歌剧院响起时，他内心的激动难以抑制。“能在维也纳国家歌剧院里，与顶尖乐团一同演奏，那一刻，我小时候的梦想成真了。”虽然心潮澎湃，但王泽宇已经对曲目烂熟于心，冷静从容地完成了演奏，与乐团成员一同带来一场音乐盛宴。“作为乐团中唯一的中国演奏者，我充满了自豪感，也希望在专业领域继续精进，将更多美妙的音乐带给听众。”

在佛罗伦萨唱民歌

梁金燕是意大利佛罗伦萨音乐学院的一名研究生，留学之前，她就被意大利深厚的人文底蕴吸引，决定赴意大利进修声乐。“自中世纪以来，佛罗伦萨就以辉煌的艺术闻名于欧洲，也是欧洲文艺复兴的发源地。更重要的是，佛罗伦萨是歌剧的诞生地，我很期待来这里学习声乐、感受艺术。”

通过意大利高校面向中国学生的“图兰朵计划”，梁金燕开启了留学旅程。刚来意大利时，她不仅要学声乐专业课，还要学意大利语。

“起初，我的口语不流利，也不懂歌词蕴含的深意。我发现身处国外，就不能再用应对外语考试的方法学习语言，而是要结合实践练习，了解当地文化，掌握地道表达。”勤奋好学的她在日常生活里主动认识当地人，模仿其发音，学习本地文化，如今已经能熟练用意大利语生活。

除了上课学习，梁金燕还加入了佛罗伦萨中国学生学者联谊会，并在其中创立了文艺部。“有一天，我偶然想到，中国留学生在如此文艺的城市学习，何不办一些文艺活动？于是我向学联主席提交了建立文艺部的方案，并发布了招募成员的公告。”

很快，数十名喜欢文艺的学生加入其中。新成立的文艺部在之后还举办了中秋音乐会、春节元宵晚会等活动，丰富了在佛罗伦萨的中国学生的课余生活。

就在不久前，佛罗伦萨中国学生学者联合会在当地主办了一场“乐享仲夏夜”音乐会，梁金燕不仅在音乐会中表演了歌曲节目，还担任了音乐会总导演。

音乐会节目包括中意两国的器乐经典名曲以及声乐曲目等，梁金燕选了《茉莉花》作为整场音乐会的开场曲目，这段来自中国传统民歌的旋律还被意大利歌剧大师普契尼二次创作过，被更多西方人熟知。

音乐会后，梁金燕颇有感慨。“我认为音乐除了艺术感染力外，还展现了不同文化间的交融历史。音乐会结束后，听到不少观众说他们对中国传统音乐很有兴趣，这让我很是开心。”

在莫斯科吹奏萨克斯

“常有朋友问我，为什么到莫斯科留学？这要从我学习的专业——古典萨克斯说起。”郭栋是俄罗斯莫斯科国立大学的在读硕士生，到俄罗斯留学已经有6年。回忆起留学初衷，郭栋说，他被俄罗斯卓越的古典萨克斯技艺、先进的教学理念吸引，怀着一颗求知的心来到这里，梦想成为一名萨克斯演奏家。

进入莫斯科国立大学后，郭栋开始了充实、有趣的留学生活，不仅学习古典萨克斯的知识，还交了不少朋友。“学一首曲子前，导师不仅讲述作曲家的背景，还指导我演奏时的呼吸技巧，细致分析每个乐句表达的含义，以讲故事的方式帮助我理解、演奏曲子。除了萨克斯课程外，我还学习艺术史、音乐作品分析、哲学、美学等课程。我的同学来自各个国家，大家相处氛围融洽。我们常常一起学习俄语，了解俄罗斯文化及国情。莫斯科有许多博物馆、剧院和公园，周末时，我们三五好友，一起去听音乐会、看芭蕾舞表演或者去郊外公园，其乐融融。”

“莫斯科有很多演出机会，例如校内艺术系的音乐会、当地的艺术节活动、孔子学院演出活动等，我都参加过，希望多锻炼自己、积累更多的舞台经验，距离成为优秀的萨克斯演奏家更近一步。”令郭栋印象最深刻的是，他曾参加中国驻俄罗斯大使馆举办的春节联欢晚会。“晚会由中国留俄学生总会负责，节目形式多样，有民乐演奏、歌曲、街舞、武术等。我和其他四名歌手一起合作了歌曲《沙漠骆驼》，我演奏萨克斯，大家配合得相当默契，赢得现场观众的阵阵掌声。我不仅因为表演得到认可而开心，还因为身在海外，能和祖国同胞共庆节日而感到温暖。”

（本文图片均由受访者提供）

(责编：郝孟佳、何淼)