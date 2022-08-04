原标题：天津民警频繁“捡娃娃”，背后的隐患家长要当心……

公安天津市南开分局嘉陵道派出所民警成功救出被“锁”公司的小朋友 天津市委政法委供图

暑假是孩子最快乐的时光，也是儿童意外伤害的高发期。无论出门在外还是在家，家长都应该看护好孩子。最近几天，天津民警化身“捡娃娃高手”，已经成功找到多个“小可爱”。

“警察叔叔，我被关起来了……”

“警察叔叔，我被关起来，找不到爸爸妈妈了，怎么办呀？”带着哭腔的童音从电话中传出，近日，公安天津市南开分局嘉陵道派出所民警接到一位小朋友报警：一觉醒来发现自己被父母锁在了公司，孩子不记得电话，无法联系到父母，恐慌不知所措之时，拨打了唯一记住的号码“110”。

拨打“110”的小朋友只有6岁，不知道自己在哪栋写字楼，只能说清是在9楼，凭着对辖区环境的了解，民警初步推测孩子，可能在附近的两处写字楼内，无法确定小朋友具体方位。

民警开始地毯式搜索找寻，逐门排查，敲门询问，排除一座写字楼后又赶往另一座。一连打寻好几个房间之后，民警终于从一间屋子听到了跟电话里一样稚嫩的童音：“警察叔叔，我在这里，快救我呀！”“孩子，别怕，警察叔叔保护你！”在民警耐心安抚下，小朋友情绪稳定了下来。

民警找到被妈妈和姐姐“遗忘”在半路上的小朋友 天津市委政法委供图

经民警寻问了解，得知原来是小朋友的父母有急事儿要出门，看孩子正在睡觉，想到他平时能睡几个小时，就将孩子单独锁在了公司里，没想到孩子醒了。孩子父母再三感谢民警的帮助，并且表示以后再不会将孩子单独留下。

“警察叔叔，你能带我回家吗……”

“孩子在干什么呀你家里大人呢……”“姐姐，我找不到妈妈和姐姐了”前不久，在天津市宝坻区一马路边，一个小男孩手里拿着玩具，独自徘徊。一位好心路人看到，孩子孤零零地走来走去，周围无人看管，了解情况后立即报了警。公安天津市宝坻分局海滨派出所接到报警，民警立即赶到现场，了解情况得知，小男孩独自一人已经徘徊很长时间，却迟迟不见有大人来寻。正当民警想带小男孩回派出所时，小男孩告诉民警亲属就住在附近：“我姥姨住在这附件，您能带我去找吗？”“叔叔，是这儿！”随后小男孩当起“小向导”，开启“萌语导航”模式，在民警护送下，很快来到一小区，连续找了几栋楼之后，终于找到了孩子老姨家那栋楼。

经过民警了解原委得知，当晚小男孩和妈妈姐姐出去散步，途中妈妈姐姐有事各自离开了，走时二人都以为男孩在对方那里，男孩就这样被遗忘在了半路上，直到民警把孩子送回家，才发生孩子走丢了。事后家长对民警表达感谢，并表示以后一定看护好孩子。

5岁女童离家出走民警迅速找回

“有个5岁小女孩自己一个人在洛阳道附近。”近日，公安天津和平分局五大道派出所接到综合执法巡逻队报警后，立即赶往现场。“你叫什么名字呀？知道家住哪儿吗……”面对民警的询问，小女孩却只抿着嘴低头自己玩耍，时间一分一秒过去，为孩子寻亲工作陷入僵局。

在与事发地周边派出所沟通联系后，民警得知有一女子到该所报案称女儿走失，民警得到线索后，积极与该女子取得联系。果然，该女子就是女孩儿的家长。当看到走失的孩子后，女子悬着的心可算落下来，抱着孩子向在场民警连声道谢，并表示今后会和女儿多沟通交流，正确教育引导。

独自出玩被困民警助其回家

“在我们小区门口有个十二三岁的孩子，全身被雨浇透，站在大厅里问他是否需要帮助，他也不说话！”公安和平分局小白楼派出所值班民警接到群众报警后，迅速赶到现场，看到孩子全身湿透，也不愿与其他人沟通，便立即将孩子带回所内，并为其贴心地准备了干净的衣服。与此同时，另一边孩子的父母也已经报警。

原来，孩子居住在天津市武清区，一早骑车从家出门后便再也联系不上。父母随后到所属地泉州路派出所报警，通过调取监控发现，孩子骑车从武清区到达南开区，随后就在监控中看不到了。了解情况后，值班民警立刻开车，将孩子送回到父母身边。

警方提醒：家长平时应对孩子加强安全教育，告诉孩子不要轻易相信陌生人，熟记家庭住址、父母姓名、联系方式；要叮嘱孩子外出时要紧随家长，不要到处乱跑，万一走失要找警察叔叔阿姨求助；同时要尽量避免带小孩到拥挤的地方，在人员密集地，不要让孩子离开家长的视线范围；不要让小孩单独到外面玩耍，如发现孩子走失，应立即拨打110报警。（作者：杨子炀）

(责编：郝孟佳、何淼)