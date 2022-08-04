原标题：让暑期体育培训更规范更科学

新华社太原8月3日电 题：让暑期体育培训更规范更科学

新华社记者刘扬涛、马晓媛

“双减”政策落地后的第一个暑假，记者在山西等地了解到，假期体育培训广受欢迎，机构报名培训人数较往年有明显增加，体育场馆人流量增长。与此同时，消费者对体育培训的科学性与规范性提出了更高要求，在此方面还有提升空间。

这是某暑期游泳培训班上的场景。受访者供图

暑期体育培训机构销量增两成

进入暑假，位于山西太原的山西省体育场明显热闹起来，到处是孩子们运动的身影。华舰体育场馆管理公司董事长胡文戈说，该场馆内共有十几家体育培训机构，7月以来场馆日均人流量增长到6000人次，比去年同期增加了约25%，其中大部分是参与锻炼的青少年。

太原市民张晨给小学五年级的儿子报了暑期篮球培训班。“往年假期我们都会给孩子报些课外补习班，现在随着学科类校外培训取消，这些时间段空了出来。”他说，“刚开始我们有些茫然，后来听说儿子的同学很多去了体育培训班，我们觉得让他锻炼锻炼也不错，最重要的是孩子自己喜欢篮球，于是就给他报了名。”

这是某暑期篮球培训班。受访者供图

正如张晨所说，随着“双减”政策落地，体育类培训成为更多家长和孩子在假期的选择。杭州童乐牧野体育俱乐部负责人吴丹在接受记者电话采访时说，“过去暑假，体育培训班往往要到下午4点以后人才会多起来，但今年假期从早上8点到下午6点，有时甚至到晚上8、9点场馆都是满的，以前从没有出现过这种情况”。

随着市场需求的扩大，体育培训行业进入了快速发展期。企查查数据显示，目前全国体育培训相关企业共有4.5万家，其中一半以上是近两年注册的。

这是青少年正在某暑期体育培训机构上课。受访者供图

从事少儿体育培训10余年的爱酷体育在全国100多座城市有门店。其董事长郑东东说，暑期以来门店销售额普遍增长20%左右。一些机构还探索在传统球类、体能等项目基础上拓展业务，组织与体育相关的研学、露营、远足、赛事等活动，受到不少家长和学生欢迎。

消费者对行业规范提出更高要求

随着学生家长对课外体育培训愈发重视，他们跟踪了解课程内容的愿望更加强烈，对培训的安全性、规范性、科学性等要求也日益提高。

王女士今年暑期给6岁的儿子报了足球培训班，但几节课下来，她有些困惑。“一次课一个半小时，每次都是前一个小时拿着球做游戏，后半个小时练练带球。运动量是有了，可不同阶段有什么教学目标，我们做家长的不是很清楚。”她说。

这是小学员在某暑期攀岩课上训练。受访者供图

北京师范大学体育与运动学院教授毛振明认为，不同年龄段的孩子有不同的身心特点，体育培训最好有针对性、系统性、科学性，才能保证训练效果。然而记者采访了解到，目前有一些体育培训机构仍然把重点放在抓运营上，对课程与教学的深入研究不足，不少项目也缺少成熟的教学理论和课程体系。

教师资质是消费者关心的另一个问题。杨先生给8岁的女儿报了暑期游泳班，“报名的时候我看到门口挂了一名教练员的资质资历，也没多想，但开班后我发现这里不止一名教练，对其他教练的资质不清楚，总感觉不太放心”。

浙江师范大学杭州幼儿师范学院副教授张莹在接受电话采访时表示，好的儿童体育教练需要经过长期培养，除了要具备专业体育技能和知识，还应了解孩子的身心发展特点和教育规律。一位不愿透露姓名的培训机构负责人也向记者坦承，由于暑期市场火热，大量体育专业在校大学生进入行业，经过短暂培训即上岗，“速成教练”培训少年儿童的情况不在少数。

培训应让孩子真正爱上体育运动

业内人士指出，“双减”后课外体育培训行业面临新的发展机遇，可以进一步细化政策设计，加强专业指导，引导和促进这一行业健康有序发展，使其真正发挥“以体育人”的作用。

这是某暑期滑板培训班正在上课。受访者供图

毛振明认为，作为学校体育的一个补充，课外体育培训行业的火爆总体来说是一个好现象，它代表孩子们能花更多时间锻炼身体；接下来应进一步规范体育培训市场，提高教练的资质和能力，提升教程的科学性、专业性，通过体育培训让孩子们真正爱上体育运动，只有这样行业才能健康持续发展。

记者了解到，“双减”政策出台后，有《体育总局办公厅关于做好课外体育培训行业服务监管工作的通知》《课外体育培训行为规范》等文件出台，规范行业发展。郑东东等人建议相关管理部门与机构加强沟通，推动政策细化完善、加快落地，同时在政策过渡期内对体育培训机构加强指导帮助，促进体育培训市场良性发展。

(责编：郝孟佳、何淼)