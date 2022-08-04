7月以来，各地高校招生录取工作陆续启动。西南政法大学招生办执行主任吕亮忙着审阅高校预录取学生档案，重庆籍学生的综合素质评价报告引起了她的关注。

“重庆市学生的综合素质评价报告别开生面，图文并茂，结合大量科学的数据，对学生的生涯规划、特长爱好、社会实践、身体素质等方面进行了‘数字画像’，体现了对学生德智体美劳全面发展的评价，也帮助高校全面了解学生发展状况、未来潜力、专业意向等，为高校录取提供了重要的参考。”吕亮说。

“改革教育评价方式，才能促进学生全面、个性化发展。”重庆市教育评估院党总支书记、院长刘云生说，按照《深化新时代教育评价改革总体方案》，重庆市教育评估院结合学生核心素养，研发了具有第五代教育评价特征的学生综合素质评价体系，带来许多新的变化。

评价以全面发展为“尺”

在重庆巴蜀小学，学校在对学生100多项监测指标研读过程中发现，学生的“社会责任感”这一项还有提升空间，于是学校开展持续五年的质量改进，以课程为抓手，开设295门主题实践课程，联动家校社，鼓励学生走进社区，采访战斗英雄、行业精英，慰问老人，在服务他人中学会担当，产生良好的社会反响。

现代教育评价经历4个代际，重庆市评估院正在探索完善的第五代教育评价，以育人为本、服务为导向、智能为特征，强调回归育人本位，实现评价引领、服务、实施育人的目标。让学生评价更加“立体而丰富”。单看学生发展质量标准体系，立足核心素养，量化了29种能力、33种品质、986个观测点，涵盖心理健康指数、创造力、人际交往能力、品德素养指数等。为创构这样的体系，重庆市教育评估院与市内外119所试点校合作研究，集聚国内外300余名核心专家，历时12年才逐渐成形。

教育评价有力地促进了谢家湾学校教育教学改革，如“取消上下课铃声”“将广播操改为自编操”等诸多改革，实现学生轻负高效，教师幸福从教。该校基于评价研究实行的系列改革成果，获得教育系统唯一中国质量奖。

“每次得到学生综合素质报告后，我们会组织老师会同专家共同研读，开展专题研究，特别是关注报告数据背后原因，以解决学生、教师发展的深层次问题。”谢家湾学校校长刘希娅说。

为每个学生制定个性化成长策略

如何确保制定的质量标准科学准确，并能迭代升级？重庆市教育评估院经过大规模测评、动态追踪、全国选点等方式，建立了每种能力素养工具不少于10万样本的学生发展常模库。

此外，评估院还开发了进行深度测评的全息智能评价模型，通过引用移动终端、场景式测评等技术，与多系统数据纵横向链接，形成涵盖学生、教师、家长、学校的海量数据。

“科学的质量标准体系有了，经过检验的评价模型有了，加上海量数据做支撑，让每个学生都会有个性化的成长策略。”刘云生说。

国家监测结果表明，应用该评价育人体系后，重庆中小学的多项素养从全国中游提升到第四至七位，体能达标率位列全国第四。重庆市监测发现，学生身体素质显著增强，学生心理健康水平显著提升，主观感受压力较大的学生比例下降38%。

2021年8月，重庆市启动了关于“双减”“五项管理”的专项监测工作。重庆市教育评估院会同兄弟单位，面向全市41个区县、2013所中小学校、104229名学生、285235名家长、教师及管理干部开展监测。

“这样大规模的评估监测结果出炉，按照传统测评方法，预计要用一年多时间。”刘云生说，采用第五代评价技术，依托连接41个区县近百台服务器构建的分布云计算中心，加上一系列AI优化的评价模型，可将评估监测结果周期缩短到1个月，且准确率大幅上升。

南岸区经过多年监测结果分析发现，不少学生在学业水平高位发展的同时，存在学习压力较大，人际沟通能力有所欠缺的现象。因此，全区开展“四位一体”积极心理健康教育，通过聘请专兼职心理教师，打通家校社医共育，打造心理健康教育特色学校等举措，师生心理健康状态呈现良好水平。

智能化破解学校管理“痛点”

“以前对各集团分校的管理，单靠经验判断，现在各个集团分校的发展状况、差异指数在报告中一目了然，管理层能很快找到存在问题，从而大大提高管理决策效率。”参加学校教育质量监测的大渡口区实验小学教育集团总校长李竹说。

“监测显示，实验小学学生数学学科表达能力和迁移学习能力比较强，创新指数超过市内86%的学校。但对数学学习的兴趣不足，仅比区内平均水平高2.9%。建议数学教研组开展研究，增强课堂的趣味性、互动性，提高学生主动学习的兴趣。”

“评价不是为排座次，而是对学校教育进行诊断、改进，达到以评促建、以评促改，推动学校教育高质量发展。”大渡口区教委主任伍平伟说，从细化教学策略，到评估特定主题的教育实践工作，善用评估成果让区内不少学校受益匪浅。

大渡口区钰鑫小学从监测数据中发现学生劳动教育途径单一、日常劳动实践次数较少等具体问题，建构了劳动素养评价基本框架，细化学生劳动要求。育才小学发现小学生自理能力弱的问题，开展专项课题《利用信息平台促进小学生自理能力成长的行动研究》，进行攻关。经过及时整改，这些学校在第二次监测时均成效显著。

璧山区教育系统家校共育满意度近年来虽位于全市前列，但他们仍期望有进一步的提升。2021年，重庆市教育评估院及时为他们查痛点、找症结。针对数据反映的家长获得家庭教育知识的途径比较单一、家庭教育指导覆盖面还不够的状况，璧山区积极打造领航学校、研发家长课程，开展系列亲子志愿活动等，提升了内涵质量。

（本报记者 李宏 张国圣）

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