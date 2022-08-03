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中国驻新西兰大使馆提醒即将赴新留学生做好疫情防护和出行安全

2022年08月03日15:08 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月3日电 （记者郝孟佳）据中国驻新西兰大使馆网站消息，自8月1日起，新西兰边境全面开放，恢复包括学生签证在内的所有入境签证申请，赴新西兰中国留学生将陆续入境学习。为确保大家安全顺利入境，平安健康留学，中国驻新西兰使馆特别提醒留学人员，要行前及时了解入境政策、途中充分做好个人防护、入境严格落实疫情防控、在新期间确保平安留学。

第一，行前及时了解入境政策。目前，新西兰政府规定，非新西兰公民入境前无需进行核酸检测，但需完整接种新冠疫苗，疫苗接种证明请通过微信小程序“防疫健康码国际版”申请下载，以备登机及入境时查验。未满17周岁者或因医学原因不适合接种新冠疫苗者，可通过相关网站向新西兰卫生部申请豁免。

广大留学人员在赴新西兰留学前，应及时了解新西兰入境详细政策，保持与学校国际学生管理部门的联系，就入境、防疫要求和学习安排等做好咨询和准备，根据学校建议的入境时间和宿舍管理要求，合理规划出行安排。

第二、途中充分做好个人防护。预定行程应尽量避免多次中转，减少延误滞留风险，降低旅途感染风险。在机场候机和飞行过程中，应严格遵守防疫措施和要求。除必要用餐、饮水外，请在客舱内全程佩戴口罩，减少不必要走动，在使用卫生间时做好防护，避免机上交叉感染。

第三、入境严格落实疫情防控。目前，新西兰政府规定，国际旅客入境无需集中隔离和居家隔离，但需进行健康监测。机场将为每位入境旅客发放一盒快速抗原检测试剂（RAT），并要求上报第0/1、5/6天RAT自测结果。如检测阳性或出现疑似症状，需自我隔离，并建议拨打新西兰卫生部新冠肺炎专用健康免费热线。

第四、在新期间确保平安留学。健康监测结束后，应继续密切关注新西兰卫生防疫部门和本校发布的疫情动态，严格遵守有关防疫规定，杜绝麻痹思想，做好个人防护。在生活中，要认真了解并严格遵守新西兰相关法律法规；务必提高警惕，谨防电信诈骗，并做好预防自然灾害准备等。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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