本报记者 孙亚慧

裴颢在实验中。

（图片由受访者提供）

裴颢（右）向到访嘉宾介绍公司的高通量单细胞测序产品。

（图片由受访者提供）

面前的裴颢，温文尔雅而又侃侃而谈，兼具理工科出身别有的严谨与创业者的豪情。与许多初创团队的负责人一样，他的行程安排得满满当当，采访结束后就要立刻前往上海，商讨产品研发中的几处细节。“创业者都是‘空中飞人’，这话不假。”裴颢说。

创业“行动派”

在浙江嘉兴桐乡，裴颢与他所创立的墨卓生物团队在当地颇有名气。一方面，团队以青年科研人员为主，有好几位主力队员都毕业于世界名校；另一方面，项目2020年落地桐乡不久，就在单细胞测序领域表现不俗，在业内有了知名度。

2010年从清华大学毕业后，裴颢赴美深造，在哈佛大学攻读硕士学位。毕业后他曾在投行工作过一段时间，但不久他就离开金融行业，入职哈佛产业转化研究院，从事医疗器械的设计与研究，再次做起了科研老本行。

“年薪20万美元变成了3万美元”，落差虽然很大，但是裴颢并不遗憾，“我对做科学研究一直很感兴趣，能够站在前沿领域探索更多奥秘，这绝不是高薪可以带来的。”与此同时，受到身旁许多博士朋友的影响，裴颢也有了继续攻读博士的想法。在研究院工作一年后，他重返校园，开启了博士阶段的学习，师从世界微流控领域杰出科学家、哈佛大学教授大卫·韦茨。他是裴颢的良师益友，也是日后创业路上的坚定伙伴。

再次回到哈佛，裴颢在实验室里带头开展单细胞测序技术的开发。彼时，国内创新创业的一片热土已吸引了不少裴颢的同学回国，进行技术成果转化，他也在密切关注着国内相关领域的行业发展。“2010年前后，国内早期的种子基金到美国一流高校办讲座，我就常去旁听。”裴颢说，他后来还在哈佛创办了风险投资俱乐部，邀请创业者、投资人来和学生分享经验心得。前期的各种经历，仿佛早已为裴颢最终回国创业的决定埋下伏笔。“无论面对什么事情，我都喜欢当‘行动派’，不管是做科研还是创业。光有想法远远不够，关键是付诸实践。”他说。

引才受益者

“乌镇院士之家”是浙江省第一批、嘉兴首家省级“院士之家”，作为中国工程院外籍院士、美国科学院、美国工程院、美国艺术与科学院院士，大卫·韦茨正是“进家”院士之一。老师选择了这里，令裴颢决定在嘉兴落地创业的想法更加坚定。两年前，墨卓生物正式落户乌镇，如今已完成A轮融资1.8亿元人民币，团队正在持续加大精准医疗、数字医疗的分子诊断试剂及精密仪器的研发制造力度，不断提高产品稳定性。

裴颢同样是引才政策的受益者。近年来，嘉兴出台“创新嘉兴·精英引领计划”“创新嘉兴·优才支持计划”等一系列方案，加强对青年人才的引才力度，在创新创业、见习实习、人才安居、医疗保障、子女教育等诸多方面提供支持，为引进的人才解除后顾之忧。

团队的“微流体生物检测芯片”项目，成功入选了“创新嘉兴·精英引领计划”领军人才孵化移植项目B类。裴颢介绍，从项目申报、资金支持，再到配套的人才政策，政府务实高效的“保姆式”服务让创业团队可以专注于技术研发，提高项目推进速度。

作为嘉兴重大人才工程的代表之一，“创新嘉兴·精英引领计划”自2010年启动实施以来已进行多次升级，而今的“4.0版”更为积极开放——增设青年人才项目，更加注重引进海外青年人才和提升项目实效。

“归国创业是最让我有成就感的决定。把自己的研究专长与国家发展所需紧密结合，是我们的创业路能走得如此通达的关键！”裴颢感慨地说。

创新在路上

单细胞测序技术十几年前问世，其创新之处在于在单个细胞水平上研究基因表达，对整个基因测序行业影响深远。裴颢团队研发的高通量单细胞测序，相当于一个“测序领域的显微镜”，“这个‘显微镜’可以看到每个细胞的基因表达，理解每个细胞是怎样‘说话’的。”

为了不断提高产品稳定性，裴颢与团队成员进行了一次又一次实验。生物实验存在诸多变量，温度、湿度的微小差异都可能使得实验结果相去甚远。“曾经我们在实验中有180多个参数，这就是180多个变量。如果其中一个发生变化，就会又产生一种可能性。”经过潜心攻关，裴颢带领团队终于成功完成实验，其团队的高通量单细胞建库的解决方案，捕获率和稳定性都可以比肩国外的知名企业。

裴颢坦言，在创业路上披荆斩棘，也让他经历了从科研人员到创业者的心态转变。他表示，“做科研的焦点在于技术，但创业并不仅限于此，创业关注的重点是产品。创业者必须要考虑市场，有时埋头做科研时，会不停地想进行技术迭代，甚至忽略了市场需求，这是科技成果转化要避免陷入的误区。”

“要学会多角度思考问题，创业者需要换位思考。站在此刻去看过去和未来，甚至还要站在未来看此刻。”奋力奔跑在生命科学的赛道上，裴颢与他的这支年轻团队正在单细胞领域大胆创新，为临床诊断和药物开发提供更先进的技术手段。

(责编：郝孟佳、何淼)