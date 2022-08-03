3年疫情，这届高考学子经历了磨砺和考验。“停课不停教”“停课不停学”“防疫不误考”……福建省莆田市今年高考成绩稳中有升，喜讯频传。

今年3月底，离高考不到90天，在莆田市抗疫的关键时刻，莆田市委书记付朝阳、市长林旭阳始终记挂着这届高考的孩子们，视频连线看望慰问集中隔离的师生们，肯定大家努力配合疫情防控工作，并对着屏幕上的学生们竖起大拇指：“我们要给你们点100个赞！”

考生在逆境中成长

“到现在都没有想到，我高中三年是在疫情中度过，幸运的是，我和同学们都走过来了，考上了心仪大学。”今年高考物理类成绩638分的莆田一中高考生徐义林说，疫情改变了这届学生上课方式，大家都要学会上网课，虽然在“云端”上，但要学习的内容一样没少。

疫情防控期间，最令他感动的是班主任李燕琴，老师为了照顾他们，甚至连自家小孩都没空带，全身心投入。各科任老师像亲人一样，线上线下安抚学生情绪，把疫情的影响降到最低。

陈书琪是一名在仙游私立一中复读的考生。她说：“仙游发生了2次本土疫情，对我一个复读生而言，高考变得前所未有的沉重，时间好像都偷跑走了。”今年3月疫情发生后，按要求她和同学们一起去方舱隔离。

隔离期间，现场志愿者尽力为学生提供像父母一样的关怀和温暖，做到隔离疫情、不隔离爱。学生们不但一日三餐得到很好保障，而且在方舱里照样正常复习，每周都有新的复习材料送进来。方舱还通过广播点歌，给过生日的学生买蛋糕庆祝等，这些细节为在隔离期间焦躁不安的学生凝聚起爱和正能量。

教师家长共同发力

面对疫情的挑战，为了这届“特殊”考生能够顺利考上理想大学，老师和家长“双向奔赴”。

“网课看似简单，实际上老师更忙，一堂课要付出比平时多几倍的时间精力。”莆田四中团委书记、高三数学老师范志晔说，作为教育者，他们经历了一次次线下线上的即时切换，线下的教学常态，线上同样进行。各教研组的线上教研常态进行，保证教学质量；文化课教师借助各类App进行常规线上教学、批改作业，保证教学进度，有的老师为了让学生有现场感，还选择在教室上直播课；体育、美术、音乐、心理等课程，线上照常上课。

疫情发生后，全市各级教育部门下沉一线，靠前指挥，确保每项工作责任到人、落实到位，科学、精准、有效、扎实做好学校疫情防控工作。

大胆创新闭环管理

“停课不停教”“停课不停学”。针对高三学生的备考实际，今年3月18日，莆田市根据疫情防控的形势，果断作出决定：高三学生单独闭环管理，在学校上课，全力以赴冲刺高考；教师全封闭，都不出校门，不与外界接触，确保疫情防控和教学质量“双提升”。

为进一步保障隔离期间学生学习质量，莆田市教育局多措并举，成立学习专班服务队，搭建“莆田市中小学在线教学”平台，构筑网络课堂，成立学科中心组，集中全市教研力量，用集体的智慧力量，遴选复习资料。

省一级达标校高三各学科教研组组长，定期联合教研，形成学科备考资料，这届高三3年“个性化定制”12期系统复习资料，向全市备考学生，特别是隔离点的高三学生精准推送；指导各县区(管委会)学校科学备考，与基层老师开展座谈会加强交流，破解复习中遇到的问题。

“面对突如其来的疫情，没有具体经验可循，探索了许多做法，为了这届高考生，我们不仅兼顾学生的情绪，还大胆创新，促进教师高效教学，提升学生学习质量。”莆田市教育局中教科科长薛强说，疫情期间，莆田市教育局联合市教师进修学院，甘当志愿者，将印发的近10万份高考复习资料，全部点对点送到隔离点备考学生手上，确保隔离点的孩子复习同步进行，不落下一节课。

莆田市今年高考成绩不俗，多点开花，齐头并进。不仅仅是莆田一中，莆田四中、莆田六中、仙游一中、仙游私立一中等学校也有考生考上清华大学、北京大学。

莆田市教育局局长彭鲤芳表示，这届高考生经历3年疫情，非常不容易。“云班级”“云课堂”“云教学”等许多创新举措助力考生青春圆梦，祝福莘莘学子走进高校，学有所成，回报家乡。(吴伟锋)

(责编：何淼、郝孟佳)