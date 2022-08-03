原标题：陈玉玲： 全力投入，与实验室共成长

贵州大学省部共建公共大数据国家重点实验室于2021年10月投用，是我国大数据领域唯一的国家重点实验室。图为工作人员在贵州大学省部共建公共大数据国家重点实验室算力中心巡检。新华社记者 欧东衢摄

【奋斗青年说】

近十年来，大数据成了贵州对外展示的一张靓丽名片，为推动大数据产业发展，贵州筑巢引凤，吸引了一大批科技巨头。贵州一方面紧锣密鼓进行产业布局，另一方面坚持推动大数据与各行各业的深度融合，助力传统产业转型升级。

作为全国首个大数据综合区，贵州的数字经济增速连续7年位居全国第一。如今，“东数西算”再度为贵州带来了战略机遇。因为，这里是全球集聚超大型数据中心最多的地区之一。

在贵州大学西校区一栋檀色大楼的外墙上，“省部共建公共大数据国家重点实验室”的字样引人注目。这是我国大数据领域当前首个也是唯一一个大数据国家重点实验室。

筹建之初，陈玉玲跟随导师杨义先教授从北京邮电大学来到这里。

身为国内大数据安全领域的顶尖学者，2016年，杨义先被引进到贵州。彼时，贵州省正处于大数据发展的探索期，在贵州省委、省政府的推动下，贵州省科技厅以贵州大学为依托单位，集全省之力筹办省部共建公共大数据国家重点实验室，这是贵州为支撑大数据发展所布下的“先手棋”。

杨义先和团队的到来，让筹建工作有了“领头雁”和“引路人”。

艰苦条件下迅速进入状态

“筹建之初，条件非常艰苦，整栋楼只有一个保安，基本的办公条件都不具备。”初来乍到，陈玉玲迅速进入状态，充当起“大管家”，把一切收拾得妥妥帖帖。紧接着，从立项评审，到开始筹建，陈玉玲全身心投入其中。

而让她印象最深刻的，还是在导师杨义先带领下，团队领衔揭榜贵州省科技厅面向全球发布的技术榜单——公共大数据安全与隐私保护关键技术，攻克了公共大数据安全领域关键技术。

事实上，从2015年开始，省部共建公共大数据国家重点实验室就围绕数据“聚通用”开展了一些技术研究。并且它还承担着大数据人才培养的重任。

陈玉玲坦言，在原本就是科技洼地的贵州，筑巢引凤并不容易。因此在几次碰壁之后，团队不再到处盲目找人，而是潜心研究引才计划，或着眼身边人，从师门“下手”，或瞄准一些贵州籍人才，量身打造引才政策，很快便取得了突破。

“实验室这些年的建设和研究成果，带来了很多突破。”陈玉玲说，在导师杨义先的带领下，实验室很快打破僵局，承担了国家级、省部级及其他项目60余项，获批科研经费9000余万元。

2021年10月，省部共建公共大数据国家重点实验室正式挂牌成立。仅5年多时间，就建成了一个国家级重点实验室，这在全国并不多见。

已经形成一支百人科研队伍

在杨义先、马建峰和李少波三任主任的接力下，该实验室聚焦公共大数据融合与集成、公共大数据安全与隐私保护、块数据与区域治理三个方向，积极构建数据要素加工、处理、共享、流通技术与规范研究体系，有效突破数据安全及“聚通用”等一批关键技术，为贵州乃至全国大数据发展提供了强有力的科技支撑。

截至目前，省部共建公共大数据国家重点实验室已经形成一支百人科研队伍。面对“东数西算”的战略机遇，该实验室建成了公共大数据科研平台与算力中心，具备了PB级的分布式存储能力。面向世界科技前沿和经济社会主战场，该实验室积极布局，先后与中国科学院国家天文台签订“天文大数据联合实验室”共建协议、与中国信息通信研究院联合共建“数字经济战略研究中心”……

“眼看着实验室从无到有，得到了方方面面的肯定，我对能有幸参与建设和运营感到无比自豪。”短短几年间，陈玉玲已经成长为贵州大学教授，学术成果丰硕，还获得了贵州省青年科技奖。如今的她，是实验室的主任助理，依旧四处奔忙。(顾野灵 记者 何星辉)

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