赵晓霞 薄圣仪

在新东方比邻中文主修课设置的关卡中，梦可老师带领学生预习唐代诗人李白的《古朗月行》。

小狐狸中文的零基础发音教程中，动画人物玲玲正在演示汉语发音。

漫中文学习场景。

2015年，埃及小伙刘正曦开始学中文。“那时候，我的学习方式主要是看书，考试成绩还不错，但中文口语不太好。读大二时，我开始找一些好玩儿的学习方法，看中国电视、电影，也发现了一些新的学中文平台，比如漫中文，可以通过看漫画的形式学中文，让我觉得很有趣，现在还在用这个平台。随着中文水平的提升，我的学习方法也一直在改变，在学习的过程中，我发现可供选择的学中文平台越来越多了。”

刘正曦感受到的变化，正是近年来随着科技的发展，中文学习不再仅仅局限于师生面对面的线下传统授课模式，而开始变得多样化的反映。科技赋能下，中文学习资源更加丰富、学习时间更加灵活、教授者变得多元，漫画、游戏、人工智能互动等多样中文学习方式，为海外中文学习者提供了更多的选择。

学习资源多样化

打开手机App下载中心，以中文学习为关键词进行搜索，会出现从侧重中文教学到侧重中国文化教学；从注重汉字笔顺到纠正中文发音；从一对一课程到AI课程等各类中文学习平台，学习者可根据需求选择适合自己的App进行针对性的中文学习。

漫中文的创始人窦敬壹曾是一名国际中文教师。“漫中文创建于2016年底，当时的中文学习应用软件还不像现在这么多元，大部分以中文练习为主。基于此，漫中文创建的初衷之一就是让中文学习者接触到多样化的中文学习方式，通过看漫画学习中文是我们的鲜明特点。我们希望学习者通过看漫画的形式，不仅了解中文，还了解当代中国的风貌。因此，在漫画创作中，也会特意加进一些真实场景，比如买咖啡这个知识点，实景还原的就是北京雍和宫大街上的一家咖啡馆。”窦敬壹说。

创建于2015年的小狐狸中文（Little Fox Chinese）主打掌上中文动画图书馆，该图书馆包含2100部中文动画视频和不少学习游戏。在小狐狸中文学术总监王晶看来，“当静止的图片变成鲜活生动的动画时，学习者能更加轻松地理解故事情节，从而实现语言学习目的。动画文本也考虑到学习者的接受程度，词汇、句子学习设置采取的是由易到难、循序渐进的方式”。

成立于去年的新东方比邻中文的服务对象之一是海外华裔青少年，其课程研发宗旨和漫中文类似——不仅帮助学习者学习中文，还帮助其了解语言背后的中华文化。“在文化教学方面，我们不只介绍中华传统文化，也会同时兼顾展现当代中国的发展，目的在于让华裔青少年了解，中国不仅有源远流长的文化，还有令人惊叹的现代风貌。”新东方比邻中文总经理乔蕾说。

在河南大学国际汉学院副教授吴琼看来，各类中文学习网站及平台，不仅为学习者自学中文提供了更多选择，而且为国际中文教师备课提供了丰富的资源。

学习时间灵活化

众多中文学习平台的出现，不仅带来了丰富的学习资源，也让学中文的时间变得灵活，从而吸引了更多希望了解中国及中国文化的海外学习者开启中文之门。

来自尼泊尔的书博从2017年开始通过漫中文学习中文，他做出这一选择的原因正是“可以利用零碎时间学习中文”。“冗长复杂的课文会让学习者感到疲惫，反倒不易激发学习中文的兴趣。漫中文的课文篇幅短小，形式又是自己感兴趣的漫画，再加上随时都可以学习，让我觉得特别有趣。”书博说。

今年13岁、来自美国的洛汀是一位华裔少年，从很小时即在当地的中文学校学习中文。受新冠肺炎疫情影响，洛汀所就读的中文学校停课，父亲便为她选了新东方比邻中文，开始在线上学习。“虽是初次尝试，但线上学习提供了很多方便。首先，孩子学中文的时间变得灵活。其次，如果课后发现有不懂的地方，不仅可以请教线上老师，还可以通过系统回放功能回看上课内容。后来中文学校线上复课，但我们还是坚持在比邻中文学习。”洛汀的父亲说。

确实，新东方比邻中文在学习节奏方面做了有针对性的安排。比如，“进度可视化”学习轨迹可以展示学生在课上的互动次数，预习环节的设置则会让学生在课前收到学习资料，对相关词汇进行预习。

吴琼表示，教学实践证明，中文学习时间的灵活化，对有时差的学习者来说特别友好，让学生不至于耽误学习进度。

王晶将中文学习比作跑一场马拉松，“需要脚踏实地，一点一滴地积累。新技术的发展则是助推器，为学习者提供了更多可能性，让中文学习可以不受场所和时间的限制，从而让学习变得更多样、更便捷”。

学习模式多元化

“如果不是在线上学习中文，我对中国的发展不会有这么深的立体体会。”刘正曦正是通过漫中文，了解到中国的线上支付、共享单车等。

刘正曦的感受正体现了漫中文“在”系列课程的研发宗旨。该系列课程，均来自中国的现实生活，比如真实再现了北京早晚高峰时的东直门地铁站、外国友人常去打卡的四季民福烤鸭店等，并根据这些场景设计了日常对话，让学习者了解在中国如何乘地铁、如何在餐馆点菜以及如何到医院挂号看病等。

吴琼在教学中也常用到漫画、视频、游戏等辅助教学手段。在课堂上，她会用动画演示汉字的笔顺，播放讲解成语、诗词等的视频，带着学生玩从网上下载的中文游戏，以帮助学生更好地理解和掌握相关知识点，并让学生了解与课文内容相关的背景知识。由此可见，即使是传统的中文教学课堂，在科技赋能背景下，教和学的模式也发生了一些变化。

接受本报采访的几位中文学习者表示，无论是教师的可选择，还是课程模式的可选择，都带来了学习模式的变化。“比如，老师不再是固定的，可以选择一对一课程，也可以选择人工智能课程，有时候，动画视频中的角色也可以是老师。”

相关专家普遍认为，线上课并不能完全替代线下课堂，二者应该是相辅相成的关系。

书博强调，要根据自身学习需求选择合适的学习方式和平台。“比如，有时候，趣味性的课程可能无法满足专业学习的需要。我自己的解决办法是参加各高校开设的慕课，在经验丰富的高校教师引导下，徜徉于中文的海洋之中。”

（本文配图均由受访者提供）

(责编：李依环、何淼)