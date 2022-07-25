原标题：在青海失联高校教师已找到 生命体征完好

图为消防救援人员根据现场获取信息分析地形图，制定搜救方案。 青海消防供图

25日，记者从青海省消防救援总队获悉，23日19时许，一高校教师在青海海西州茫崖市冷湖镇牛东生产作业区开展野外工作时失联。25日6时58分，失联人员已经找见，生命体征完好。

据悉，失联人员系浙江大学地球科学学院教师，7月23日在青海省冷湖镇，敖包梁一号独立自然区附近开展野外工作，与同行人员(4位同校师生、2个野外司机)约定在油田钻井处集合。于23日晚19:39开始失联，手机关机中，也未返回集合地点。

图为消防救援人员正在赶往搜救区域。 青海消防供图

由于失联地点地广人稀，昼夜温差较大，地形复杂，同行人员在寻找无果的情况下于7月24日先后给当地公安与消防部门报警，青海省消防救援总队共计出动5辆消防救援车辆、28名消防救援人员携带无人机、卫星通信等设备联合冷湖镇镇政府、应急管理局、茫崖市公安局、茫崖市旅游局、茫崖市蓝天救援队等多家单位开展搜救。

目前，失联人员已找到，生命体征完好。(祁增蓓 杨龙建)

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