本报记者 沈童睿 尹晓宇

随着各地中小学迎来暑假，孩子们有了宝贵的休闲放松时间，但家长们的一些烦恼随之而来。对大部分家庭来说，暑假期间如何实现工作带娃两不误，科学规划安排孩子们的时间，成了一个难题。“家长要上班，把孩子独自留在家里，怕他闷，也担心一直玩电子产品影响视力。可让他一个人出去玩，又实在是不放心。”上海市民汪女士说。

将孩子交给老人照管，是许多家庭都会选择的办法。但如今，一些年轻家长对孩子的教育有了更高要求。陕西西安市读者冯军兰来信说：“之前放暑假，我们曾把孩子送到农村老家生活过一段时间，孩子和爷爷奶奶感情很好，户外活动量也有保证。但老人在孩子学习方面帮不上什么忙，孩子回来后，暑假作业问题一大堆，还得家长一点一点帮着辅导。”

河南信阳市民于先生与爱人是双职工，家中有两个孩子。“双方老人年纪都大了，身体也不好，虽然可以帮忙看看孩子，但也是心有余而力不足。为了安全稳妥，暑期只好让老人和孩子尽量待在家里。”于先生说，“暑假是孩子难得的休闲时间，家长也想尽量把学习、玩耍、休息的时间都安排好，既让孩子能安全、愉快地玩，又能通过户外活动锻炼身体、陶冶情操，身心同步健康发展。”

不断扩大的市场需求催生出专业的托管机构，解决了部分家长的难题。2021年7月，教育部办公厅印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，提出引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。随后，在江苏、四川、河北等地出现了一批由社区、学校、企业等主体兴办的托管班，在做好看护的同时，组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务。

前不久，山东济南等多个城市相继发出通知，要求各县市区结合实际情况，选定托管学校，提供暑期托管服务，学生及家长自愿报名参加，暑期托管的时间原则上不少于4周。暑期托管服务的主要项目包括为学生提供学习活动场所，开放教室、图书室、活动室、运动场馆等设施，指导学生完成暑假生活作业，鼓励学校开展课外阅读、益智游戏、艺体活动、综合实践活动等。

不过，有读者反映，在开展暑期托管服务的过程中，也发现了一些乱象。比如，有的学校强制要求学生参加暑期托管，名为“托管”，其实是集中补课，提前学习下一阶段的课程。学生如果不参加，在学习进度上就会被落下一大截，一些家长认为这种做法违背了教育部门的相关要求。教育部日前印发《关于做好2022年中小学暑期有关工作的通知》，明确提出严禁利用暑期组织集体补课、讲授新课或提前开学。

还有读者来信表示，在暑期托管服务供给上还存在短板与不足。一些社区主办的暑期托管班，工作人员主要是社区志愿者，专业性有待提高，所能提供的服务也较为单一。社区难以提供合适托管服务的，家长转而寻求市场化托管机构，但收费又相对较高。目前，一些城市的市场托管服务价格日均约200元，收费高的日均约400元，这对普通家庭来说，是一笔不小的支出。

“暑期托管服务对一部分家长而言是刚需，应当尽快出台针对托管服务机构的管理办法，明确托管机构的管理要求，为孩子们提供一个安全、快乐的环境。”江苏镇江市读者李佳明说，虽然一些暑期托管机构是临时性的，但在安全、监管等方面不能放松要求，“比如应对托管机构的面积、消防、人员师资、食品安全等方面有明确要求，同时也应明确托管机构的主管部门，组织开展常态化执法活动，打击托管机构违法违规行为，引导托管机构规范发展。”

江苏省社科院社会学研究所研究员鲍磊表示，解决孩子暑期托管难题，应当多管齐下，除了大力发展托管机构外，还可以鼓励相关单位允许双职工家庭、单亲家庭居家办公或错时弹性办公，有关部门可适当制定优惠政策予以鼓励；社区层面在做好疫情防控的同时，以小区为单位，借助志愿者、社会工作者、网格员等为家长提供一定帮助。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 07 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)