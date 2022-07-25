赵应云

只要有志向就会有事业，只要有本事就会有舞台。三百六十行，行行出状元。任何职业都不会埋没人才，也不会束缚人的创造力，关键在于对待职业的态度

习近平总书记十分关心高校毕业生就业情况，在四川考察时强调“要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务”，勉励大学生“保持平实之心，客观看待个人条件和社会需求，从实际出发选择职业和工作岗位”。重要指示、殷殷嘱托，明确了政府和社会各方面在支持大学生就业上的责任，为大学生树立正确的择业观、就业观指明了方向。

今年以来，国家聚焦高校毕业生这一重点就业群体，从宏观政策层面推出了许多举措，千方百计帮助高校毕业生就业。从就业培训到在线宣讲、在线招聘，从企业扩招到基层就业扩岗，一项项政策的推出，帮助高校毕业生拓宽了就业创业的渠道。对高校毕业生而言，只有树立正确的择业观、就业观，找到自己的职业定位和奋斗方向，投入踏踏实实的工作中，才能更好发挥个人价值、实现人生理想。

择业观、就业观是人生理想在职业选择上的具体体现，是一个人对职业目标的追求和向往。社会上不同的职业岗位，客观上确实存在着种种差异，择业者在专业特长、兴趣爱好等方面也存在差别，所以每个人都有着不同的择业预期和就业目标。树立正确的择业观、就业观，首先意味着怀有平实之心，综合考虑自身条件和社会需求，增强就业创业能力和职业转换能力。只有以正确的择业观、就业观引导就业预期，才能科学把握就业方向和职业目标，为将来走上工作岗位后摆正工作态度、提升工作业绩打下坚实基础。

选择职业，首先要了解社会的需求，这是每个人择业的基本出发点。要让职业体现应有的价值，就要做对社会有价值的事。17岁的马克思在他的高中毕业作文《青年在选择职业时的考虑》中这样写道：“如果我们选择了最能为人类而工作的职业，那么，重担就不能把我们压倒，因为这是为大家作出的牺牲；那时我们所享受的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人”。树立正确的择业观、就业观，必须把个人的理想追求融入党和国家事业之中。无论从事什么工作，都要立足岗位实际为党和人民多作贡献。

只要有志向就会有事业，只要有本事就会有舞台。职业虽然有分工上的不同，但没有高低贵贱之别。三百六十行，行行出状元。任何职业都不会埋没人才，也不会束缚人的创造力，关键在于对待职业的态度。任何职业都是神圣的，尽职尽责才是天职。不管选择了什么职业，都要全力以赴地投入到工作中，真正做到干一行、爱一行、专一行、精一行。

当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。在平凡的工作岗位上努力实现职业价值，就是对人生梦想的有力回馈，就是对国家、对社会的有益贡献。在时代大潮中找到自己的坐标，在不懈奋斗中尽到自己的责任，必能让个体奋斗与强国宏图同频共振。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)