徐尚昆

我国要实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才

习近平总书记在湖北省武汉市考察时强调：“科技创新，一靠投入，二靠人才。”当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源。我国要实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。

国家发展靠人才，民族振兴靠人才。习近平总书记强调：“要更加重视人才自主培养，更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养培育。”这为我们培养创新人才，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才，指明了方向、提供了遵循。作为人力资源大国、智力资源大国，走好人才自主培养之路，必须建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍，激发各类人才创新活力和创造潜力。

从教育上用心用力，尊重创新人才培养规律，深化教育评价改革，大力培厚有利于创新人才培养的土壤。稳步推进中高考改革，增强试题开放性，深化研究生考试招生改革，加强科研创新能力和实践能力考查……近年来，我们不断深化考试招生制度改革，稳步推进从“考知识”向“考能力”转变，创新人才培养不断迈出坚定有力步伐。

坚持问题导向，加大基础学科人才培养力度。高校特别是“双一流”大学要发挥培养基础研究人才主力军作用，全方位谋划基础学科人才培养，突破常规，创新模式。这既需要做“加法”，建设一批基础学科培养基地，吸引优秀学生立志投身研究，加大重大原始创新人才培养力度；又需要做“减法”，优化教育科研的保障机制，完善评审机制，让广大学子和科研人员把主要精力投入到科技创新和研发活动中，从繁琐、不必要的束缚中解放出来。

加大人才对外开放力度，用好用活各类人才。应结合现实需要和发展实际，加强人才交流，特别是在全球范围内引进各领域顶尖人才，汇聚更多全球智慧资源、创新要素。还应积极鼓励更多人才在教育阶段、科研过程中，加强国际学术交流和科研合作；同时，各相关科研院所、教育机构要采取多种方式开辟人才培养的新路子，使人才培养渠道多元化。全方位培养、引进、用好人才，是为了集聚天下英才、广纳众智众力，惟其如此才能实现在事业发展中激励人才、让人才资源成就事业发展。

当前，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。面向未来，尊重人才成长规律，更加重视人才自主培养，注重培养受教育者的独立思考能力、实践能力、创新能力和批判性思维，以及追求真理、崇尚创新、实事求是的科学精神，绵绵用力、久久为功，必能不断厚植人才资源竞争优势，为实现高水平科技自立自强贡献智慧和力量。

（作者为中国人民大学国家发展与战略研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)