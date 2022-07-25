本报温州7月24日电 （记者陈晓星）2022温州首届两岸青年创新创业大赛决赛22日在浙江温州举行，来自海峡两岸的青年创客队伍携优质创新创业项目进行同台竞技，比拼才智和实力，分享多元的创业思维。

本次大赛是2022浙江·台湾周温州专场的系列活动之一，大赛分两岸大学生创意组和两岸青年创业组，重点围绕数字经济、智能装备、生命健康和时尚轻工等温州优势产业及战略性新兴产业，招引优质台湾青年创业项目。

本次大赛自7月启动报名以来，得到社会各界高度关注和热情参与，吸引了众多两岸青年创新创业项目报名参赛，共征集到103个参赛项目，历经初赛、复赛，最终两岸大学生创意组的前三名以及两岸青年创业组的前四名脱颖而出，进入总决赛。其中，“石墨烯散热片”项目以全场最高分获得大赛特等奖，“宠物善终服务商”与“糖先知”两个项目获得大赛一等奖。

台湾青年潘柏铨是“宠物善终服务商”项目的负责人，他在接受采访时表示，温州的创业环境十分温暖，与台湾相似的生活环境让自己有第二家乡的感觉。来自台湾辅仁大学的朱忱聆目前正在西南财经大学做交换生，她说“我一直很期待了解大陆青年一些创业的想法，这次大赛能让两岸青年深度交流创意想法，这是我特别前来参赛的主要原因。”

近年来，温州全域打造“台青筑梦家园”，陆续出台惠台政策，积极为来温创业台青提供台青创客平台，为来温就业台青对接就业岗位，为台青提供宾馆式台青公寓，打造“筑梦温州”海峡青年创新创业季、台湾青年人才对接会、台湾大学生暑期实习实践月等系列品牌活动，吸引了大批台湾青年认识温州、了解温州，走出了一条支持台湾青年创业、就业、实习和招引台湾青年人才的特色之路。

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