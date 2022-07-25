据新华社深圳电 （记者赵瑞希）前海深港青年梦工场北区7月21日开园。此次梦工场北区一期项目投入使用后，梦工场系列产业空间由4.7万平方米扩展至13.9万平方米，将助力前海港澳青年梦想腾飞。

梦工场北区位于桂湾片区前海城市客厅核心区域，占地面积9万平方米，总建筑面积14.3万平方米，重点打造“四中心一街区”，引入发展佳、潜力大的企业类、机构类、平台类成长型企业。

其中，产业集聚中心引入金融科技、电子商务、信息科技、专业服务等领域的优质企业；创业加速中心引入具备较强创新创业资源整合能力及港资项目引进能力的加速器机构；成果转化中心引入能级引领型高校平台载体，重点面向香港元素丰富的实验室、工程中心、研究中心及创新创业平台等载体；文化体验中心依托前海首个配建公益性文化设施大楼，吸纳国际化、创意感十足的体验内容，打造前海创意新地标；港味活力街区打造集食、住、游、娱、购为一体的“港味”潮玩主题美食城及青年社群化创意居住区。

同时，梦工场园区打造“港企无忧服务”“双城生活服务”“跨境人才关怀”“港青社群文化”四大港青专属服务板块，助力港企落地前海良性运营，助力港青尽快融入内地生活。

目前，梦工场北区已引进香港亚谛加速器、香港大学—前海智慧交通研究院、大湾区3C智能制造转换基地等5个港资孵化机构和21家企业，其中13家为港企。

前海深港青年梦工场系列产业空间分为2014年12月建成启用的中区、此次启用的北区，以及计划于2022年8月动工的南区。截至目前，前海深港青年梦工场系列产业空间已累计孵化创业团队601家，其中香港团队331家。

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