人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

戏曲“种”进校园里

张子涵
2022年07月25日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　深圳技师学院SIT古典戏曲社演出剧照
　　受访者供图

　　“咿——呀——！”每到周日，浙江大学尧坤楼活动室便会传来悠扬婉转的唱腔，这是浙江大学婉云京剧社的排练日常。回忆起与戏结缘，婉云京剧社社长王艺林说，自己学的第一段戏便是京剧《沙家浜》智斗选段，其中“人一走，茶就凉”一句的转音和拖腔很有难度，她花了整整一个月的时间练习。虽然过程不易，但当正式演出时完整地唱出整段后，王艺林成就感满满。

　　婉云京剧社并非个例。如今，全国高校戏曲社遍地开花，覆盖了京剧、昆曲、豫剧、川剧、越剧等多种戏曲剧种。越来越多年轻人走近戏曲，爱上传统文化。

　　这些高校戏曲社很多都是由大学生自发创办的。比如四川美术学院若鸣京昆戏曲社、深圳技师学院SIT古典戏曲社等。“刚开始讲戏曲，一些同学会有刻板印象，认为那是爷爷奶奶辈听的东西，距离自己太远。”深圳技师学院SIT古典戏曲社创始人傅俊豪说。为了吸引年轻人，该社在招新活动中尝试各种方法，比如让同学们触摸盔头、马鞭等道具，体验穿上戏服的感觉，或是教他们画脸谱、简单的唱腔等。在“玩”的过程中，同学们对戏曲产生了兴趣。

　　传承离不开创新，大学生为传统戏曲带来了活力和生机。比如，他们会将戏腔与流行音乐融合，发展戏歌；或将戏曲与美术组合，制作戏曲宣传动画片；还有的戏剧社以传统戏曲中的手眼身法步为着力点，开发文创产品，挖掘戏曲的时代价值。“我们正在尝试打造京剧文创IP。这样不仅能让同学们对戏曲产生更强烈的归属感和自豪感，还能为京剧的长远发展‘造血’。”四川美术学院若鸣京昆戏曲社创始人陈宝昆说。

　　受新冠肺炎疫情影响，戏曲线下演出减少。高校戏曲社纷纷着手线上演出交流。自2021年起，深圳技师学院SIT古典戏曲社开始联络全国各大高校戏曲社，在B站创建了高校戏曲社演出唱段精彩片段合集，还在公众号上开设“观春色：全国高校戏曲社团介绍”栏目，方便各大高校戏曲社线上展示和交流。

　　每年3月27日是“世界戏剧日”。今年这天，浙江大学婉云京剧社、深圳技师学院SIT古典戏曲社、河南师范大学京昆社和兰州财经大学听松社联合举办了线上交流“清音会”，表演《贵妃醉酒》《霸王别姬》等经典曲目，并通过抖音、B站进行直播。王艺林说：“昆曲中有句话：‘不到园林，怎知春色如许。’只有观众亲身体验了，才能感受戏曲之美。互联网时代，我们也在不断探索新的传播方式，努力让戏曲触达更多人。”

　　“戏曲不光要进校园，还要留在校园里。”傅俊豪认为，古老的戏曲只有在年轻群体中生根发芽、焕发活力，才能留得住、传得开、唱得响。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部