张子涵

深圳技师学院SIT古典戏曲社演出剧照

受访者供图

“咿——呀——！”每到周日，浙江大学尧坤楼活动室便会传来悠扬婉转的唱腔，这是浙江大学婉云京剧社的排练日常。回忆起与戏结缘，婉云京剧社社长王艺林说，自己学的第一段戏便是京剧《沙家浜》智斗选段，其中“人一走，茶就凉”一句的转音和拖腔很有难度，她花了整整一个月的时间练习。虽然过程不易，但当正式演出时完整地唱出整段后，王艺林成就感满满。

婉云京剧社并非个例。如今，全国高校戏曲社遍地开花，覆盖了京剧、昆曲、豫剧、川剧、越剧等多种戏曲剧种。越来越多年轻人走近戏曲，爱上传统文化。

这些高校戏曲社很多都是由大学生自发创办的。比如四川美术学院若鸣京昆戏曲社、深圳技师学院SIT古典戏曲社等。“刚开始讲戏曲，一些同学会有刻板印象，认为那是爷爷奶奶辈听的东西，距离自己太远。”深圳技师学院SIT古典戏曲社创始人傅俊豪说。为了吸引年轻人，该社在招新活动中尝试各种方法，比如让同学们触摸盔头、马鞭等道具，体验穿上戏服的感觉，或是教他们画脸谱、简单的唱腔等。在“玩”的过程中，同学们对戏曲产生了兴趣。

传承离不开创新，大学生为传统戏曲带来了活力和生机。比如，他们会将戏腔与流行音乐融合，发展戏歌；或将戏曲与美术组合，制作戏曲宣传动画片；还有的戏剧社以传统戏曲中的手眼身法步为着力点，开发文创产品，挖掘戏曲的时代价值。“我们正在尝试打造京剧文创IP。这样不仅能让同学们对戏曲产生更强烈的归属感和自豪感，还能为京剧的长远发展‘造血’。”四川美术学院若鸣京昆戏曲社创始人陈宝昆说。

受新冠肺炎疫情影响，戏曲线下演出减少。高校戏曲社纷纷着手线上演出交流。自2021年起，深圳技师学院SIT古典戏曲社开始联络全国各大高校戏曲社，在B站创建了高校戏曲社演出唱段精彩片段合集，还在公众号上开设“观春色：全国高校戏曲社团介绍”栏目，方便各大高校戏曲社线上展示和交流。

每年3月27日是“世界戏剧日”。今年这天，浙江大学婉云京剧社、深圳技师学院SIT古典戏曲社、河南师范大学京昆社和兰州财经大学听松社联合举办了线上交流“清音会”，表演《贵妃醉酒》《霸王别姬》等经典曲目，并通过抖音、B站进行直播。王艺林说：“昆曲中有句话：‘不到园林，怎知春色如许。’只有观众亲身体验了，才能感受戏曲之美。互联网时代，我们也在不断探索新的传播方式，努力让戏曲触达更多人。”

“戏曲不光要进校园，还要留在校园里。”傅俊豪认为，古老的戏曲只有在年轻群体中生根发芽、焕发活力，才能留得住、传得开、唱得响。

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