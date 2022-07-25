人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

2022台湾大学生苏州实习就业特训营开营

钟  升文/图
2022年07月25日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　图为台湾大学生们在参加活动。

　　画画、唱队歌、比拼反应力……“2022台湾大学生苏州实习就业特训营”近日在江苏苏州正式启动。50余名台湾大学生欢聚一堂，怀揣着对实习的憧憬与想象，在一场场小游戏中嬉笑打闹、彼此从陌生到熟识，由此拉开了为期一个月的实习生活。

　　台湾大学生苏州实习就业特训营自2017年创办以来，累计面向台湾青年提供实习岗位1200多个，吸引近600名台籍青年参加，已经成为助力台青进军大陆职场、深度融入大陆社会的重要平台之一，也为台生提早规划职业生涯、实现人生梦想提供了重要坐标。

　　苏州市台办副主任杨伍林在致辞中说，苏州经济的快速发展，离不开台资企业的参与和贡献，截至2021年底，苏州累计批准台资企业12684家，投资总额1263.39亿美元，广义注册合同台资860.74亿美元，实际利用台资341.49亿美元。“苏台30多年融合发展的成功实践，是两岸同胞携手把融合发展道路走宽走实的缩影。”

　　林绩腾、林维帝是本次特训营中少有的兄弟档。两兄弟来自一个两岸婚姻家庭，哥哥林绩腾在上海交通大学医学院读大三，弟弟林维帝是中央财经大学的大一学生。

　　兄弟俩自述，因为自幼在大陆长大，已经融入了大陆当地的生活，平时在学校里也常常和大陆的同学互助做实验，闲暇时融洽地一起外出聚餐、看电影。目前，两人都为自己的职业方向做好了规划，这次参加就业特训营，就是期望能积累更多的经验，未来继续在大陆发展。

　　在南京大学读研二的陈靖雅是第二年参加特训营。她表示：“实习活动为台湾大学生提供了一个很好的平台，可以更好地帮助台湾大学生积累工作经验，方便我们毕业后在大陆进一步发展。去年的实习经历让我学到了很多，还认识了很多朋友，整个过程非常开心。我对今年的实习生活也充满期待。”

　　台企明基电通是第二年为台湾大学生提供实习岗位。公司人力资源总监彭圣辉说，公司今年接纳了25位台湾大学生到公司中实习，其中有几位是去年就来实习的“老面孔”。公司今后还会积极为在大陆求学的台湾大学生提供实习岗位。这样做既帮助台湾学子找到心仪的工作岗位，公司也能录取到需要的人才，台企台生携手，共同扎根大陆发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部