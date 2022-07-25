钟 升文/图

图为台湾大学生们在参加活动。

画画、唱队歌、比拼反应力……“2022台湾大学生苏州实习就业特训营”近日在江苏苏州正式启动。50余名台湾大学生欢聚一堂，怀揣着对实习的憧憬与想象，在一场场小游戏中嬉笑打闹、彼此从陌生到熟识，由此拉开了为期一个月的实习生活。

台湾大学生苏州实习就业特训营自2017年创办以来，累计面向台湾青年提供实习岗位1200多个，吸引近600名台籍青年参加，已经成为助力台青进军大陆职场、深度融入大陆社会的重要平台之一，也为台生提早规划职业生涯、实现人生梦想提供了重要坐标。

苏州市台办副主任杨伍林在致辞中说，苏州经济的快速发展，离不开台资企业的参与和贡献，截至2021年底，苏州累计批准台资企业12684家，投资总额1263.39亿美元，广义注册合同台资860.74亿美元，实际利用台资341.49亿美元。“苏台30多年融合发展的成功实践，是两岸同胞携手把融合发展道路走宽走实的缩影。”

林绩腾、林维帝是本次特训营中少有的兄弟档。两兄弟来自一个两岸婚姻家庭，哥哥林绩腾在上海交通大学医学院读大三，弟弟林维帝是中央财经大学的大一学生。

兄弟俩自述，因为自幼在大陆长大，已经融入了大陆当地的生活，平时在学校里也常常和大陆的同学互助做实验，闲暇时融洽地一起外出聚餐、看电影。目前，两人都为自己的职业方向做好了规划，这次参加就业特训营，就是期望能积累更多的经验，未来继续在大陆发展。

在南京大学读研二的陈靖雅是第二年参加特训营。她表示：“实习活动为台湾大学生提供了一个很好的平台，可以更好地帮助台湾大学生积累工作经验，方便我们毕业后在大陆进一步发展。去年的实习经历让我学到了很多，还认识了很多朋友，整个过程非常开心。我对今年的实习生活也充满期待。”

台企明基电通是第二年为台湾大学生提供实习岗位。公司人力资源总监彭圣辉说，公司今年接纳了25位台湾大学生到公司中实习，其中有几位是去年就来实习的“老面孔”。公司今后还会积极为在大陆求学的台湾大学生提供实习岗位。这样做既帮助台湾学子找到心仪的工作岗位，公司也能录取到需要的人才，台企台生携手，共同扎根大陆发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)