原标题：【促就业·全社会在行动17】心有温度行有力度，让青春在社区绽放

“感谢你们3个朝气蓬勃的孩子，为老年人带来了幸福与快乐……”手捧着北京市丰台区泰颐春养老中心（以下简称“泰颐春”）发来的感谢信，北京社会管理职业学院老年服务与管理专业应届毕业生何粼、侯名扬、舒玉梁3位00后姑娘满脸笑容。

“心里很温暖！只是做了该做的事。”侯名扬代表三姐妹说。一个更大的惊喜随之而来——泰颐春决定，和她们签订劳动合同。

3位女孩就读的北京社会管理职业学院，是民政部直属高等职业院校。令她们感念的是，学校很早就考虑到学生就业需求，有意识地将认识实习、跟岗实习、顶岗实习贯穿三年教学过程，“我们入学不久，就有机会切身了解民政行业，走进民政行业，毕业后，也就自然而然地愿意从事民政行业”。

2022年就业季到来之前，北京社会管理职业学院开展了“四个一”活动——每月举办一场线上招聘会、为每位毕业生开展一次深度辅导、做一次简历问诊、做一次就业岗位定点推荐。比如，组织举办大型双选会和各专业类招聘会40余场，覆盖全体毕业生；开展以“服务解忧、助力就业”为主题的就业服务行动，实行精准就业服务，做到一人一策，服务个性化……

2021年12月，在学校老师的帮助与推荐下，3朵“小花”开始在泰颐春实习。“工作内容多、难度大，刚起步时难免手忙脚乱。幸运的是，在校期间，我们学到了扎实的理论知识，很快用到了实践中。”何粼说，她们通过参与泰颐春和其他医院的合作项目，认真细致地对居住在这里的老人进行了ADL（日常生活活动能力）老年综合评估，进而有针对性地改善服务，提升了入住老年人的生活质量。

“记得刚开始工作时，这里的爷爷奶奶总是记不住我的名字。现在别人问他们需要帮助吗，他们会说‘我找小侯’。日子久了，他们的一句句感谢，一次次肯定，都让我觉得温暖。”侯名扬说。

舒玉梁说：“国家现在越来越重视培养养老服务人才，根据2021年施行的《北京市养老服务人才培养培训实施办法》，我们在校期间通过相关培训，以理论＋实操考试取得失智老年人照护职业技能等级证书（中级）、老年照护职业技能等级证书（初级）等，还能获得每月800元的岗位奖励津贴。”

与侯名扬等人一样在基层耕耘的，还有北京社会管理职业学院社会工作专业毕业生辛凤洋。不久前，辛凤洋加入了北京市朝阳区亚运村立德社会工作事务所，主要在社区开展服务。“记得实习时，督导老师每周与我线上联系，了解实习情况。学院领导也关心地询问我的个人规划，并给出很有针对性的就业建议和指导。”她说。

“希望我今后能够心有温度,行有力度，在社区大家庭中绽放青春，回报学校的培养和老师的关爱。”辛凤洋目光真诚。

2022年6月，民政部等四部门印发通知，要求多渠道吸纳高校毕业生到城乡社区就业创业。在辛凤洋看来，随着政府不断推出相关支持政策，社会工作专业人才队伍持续壮大，社区服务专业化水平将越来越高，“相信今后会有更多社会工作专业毕业生扎根社区，服务居民”。

北京社会管理职业学院就业指导中心相关负责人表示，为帮助毕业生求职，学校通过书记校长访企拓岗活动、谈心谈话、就业情况调查等，了解大家的基本情况、就业意向，建立就业工作台账，实施“一人一档”“一人一策”台账式管理，制定精准帮扶计划，积极为其推荐岗位。下一步，学院将调动一切可以调动的资源，为毕业未就业学生的就业保驾护航，引导更多毕业生扎根基层、服务民生。

（记者 任欢）

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