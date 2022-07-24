人民网北京7月24日电 （记者李依环）记者从北京市教委获悉，北京接诉即办案例“进高校”试点工作日前正式启动，将选取一批试点高校，推进接诉即办案例“进高校”，以首都社会治理的生动实践为高校师生上好“大思政课”。北京大学、清华大学、中国人民大学、北京工业大学、首都经贸大学、北京物资学院等6所高校成为首批试点校。

据悉，按照工作部署，接诉即办案例将以“四进入”的形式“进高校”。一是进入思政课，以接诉即办实践为基础，推动思政课创新，形成系列思政课程。

二是进入专业课，开发系列接诉即办教学案例，结合不同课程需求，列入各试点高校公共管理硕士（MPA）、法律硕士等教学内容。有条件的试点高校，将接诉即办案例引入本科、硕士研究生、博士研究生的政治学、公共管理、法学、社会学等学科的教学研究。鼓励相关学科学生以接诉即办改革为论文研究方向。

三是进入“国际课”，在国际课堂、留学生教学中引入接诉即办案例，组织留学生参观12345市民热线服务中心等，讲好“中国之治”故事。

四是进入实践课，共建接诉即办改革实践教学基地，积极创造条件，推动高校师生到乡镇、街道、企业等接诉即办一线参观、学习、实践，上好“行走的思政课”。

据了解，未来接诉即办案例“进高校”将重点加强课程创新。一是教学案例创新，聚焦高校课程设置需求，利用“身边事”，以学生易于接受的鲜活语言，及时更新、丰富接诉即办改革实践案例，打造政治学、管理学、法学、社会学等多学科精品教学案例。开发数字化案例，形成可视化改革成果。

二是课程形式创新，通过接诉即办一线人员授课、研讨式交流等方式，增进高校学生对相关问题的认识和理解。

三是教学实践创新，通过组织开展实地调研、沉浸式体验、共建实践教学基地、提供学生实习机会等方式，提供高校与基层互动交流的平台，为专家学者和青年学生提供鲜活的接诉即办实践素材。

四是理论研究创新，结合课程教学，用国际国内最新理念，解读接诉即办改革，持续深化对接诉即办改革的理论研究。

北京市委教育工委要求，各高校要将试点工作作为一项重大政治任务，要选配最强师资参与课程建设，以最高标准做好课程开发和培养方案修订等工作，全力确保每一门课都是“金课”，最大程度发挥案例的育人效用，引导学生不断增进理论认同，强化使命担当。同时，要强化示范带动，依托中央高校、市属高校马克思主义学院“1+1”结对共建等项目，辐射带动更多北京高校参与其中，在更大范围内推动接诉即办案例融入学校育人工作，不断掀起学习热潮。

据了解，下一步，各试点高校将着手进行课程研发和准备工作，预计在2022年秋季新学期启动一批接诉即办案例课程。

(责编：李依环、熊旭)