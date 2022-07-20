原标题：构建“以劳育人 以行铸魂”劳动教育体系

近年来，成都职业技术学院积极构建“以劳育人 以行铸魂”的高职院校劳动教育体系，充分彰显劳动育人价值。

强化顶层设计，创新劳动教育组织管理体系

学校成立由校长为主任，各职能部门负责人为委员的劳动教育指导委员会，负责劳动教育的整体规划和统筹协同，强化顶层设计；成立劳动教育指导中心，负责劳动教育的具体实施和全面推进。中心设置1个决策团队，设置研发培训部、综合部、质检部、项目部4个部门，打破原有分院、班级组织壁垒，管理机构设置与干部的配备按照企业化的管理方式组建，参照企业运行模式，推行片区、小组工作制度。

注重知行合一，创建劳动教育课程体系

学校坚持五育并举，将“劳动教育”纳入人才培养方案，创建“一强化两融合三服务”劳动教育课程体系。“一强化”指开设劳动教育基础必修课，强化劳动教育课程地位；将劳动教育主动融入思想政治理论课与专业课，实现“两融合”；对接“日常生活劳动、社会服务劳动、专业实践劳动、创新劳动”等，开设劳动实践项目，实现“三服务”。

打破场域局限，设立劳动教育实践基地

按照“学校主导、学院主体、全员参与”的原则，学校利用校内外综合实践场所，设立专业类劳动教育实践基地、职业类劳动教育实践基地、服务类劳动教育实践基地等10个教育实践基地，建立健全劳动基地管理与运行机制，广泛开展校企合作、产教融合等劳动实践活动，满足学生劳动教育实践需要。

坚持引培结合，建成高水平劳动教育师资队伍

学校采用引培结合的方式，聘请行业工匠、企业模范为学校劳动教育的客座教授或荣誉讲师，进校分享关于劳动奋斗、劳动精神的精彩故事。同时，学校通过专业培训、以赛促建等方式不断提升劳动教育教师的专业素养、业务能力和教育教学水平。

补齐评价短板，构建常态化劳动教育考核评价体系

遵循“凸显价值、标准显性、内容协同、灵活高效、信息互动”原则，学校以积分制方式实施能突出学生劳动教育实践过程量化的考核评价体系，形成《劳动教育课程体系》等成果，以此系统评价学生劳动素养、日常生活劳动、专业实践劳动、创新创业劳动、服务劳动的达成情况。

实招收获成效，师生协同成长营造良好氛围

自2011年实施试点工程至今，累计近3万名学生参与其中。学生在服务中学习，在服务中体验、感悟、反思，加强“自治、自律、自爱”的自我管理意识，加深“敬业劳动、珍惜劳动、热爱劳动、崇尚劳动”的认识。学校学生的人文素养、综合素质得到提升，人才培养质量得以提高。

学校教师依托劳动教育实践体系，发表相关论文8篇；实施传统美德教育服务型学习相关课题3项，获得省级奖项3项、国家级奖项1个；《劳动升华、课程渗透、文化熏陶，构建完善服务型学习体系》荣获2018年首届四川省职业院校“奋进新时代”中华传统美德天府职教行优秀案例一等奖。

此外，学校还积极营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的教育氛围，加强学生劳动观念、劳动意识的培养，使劳模精神、劳动精神和工匠精神成为每个学生的职业信仰。劳动教育真正得以“入脑入心”，形成“人人主动参与、接受劳动教育”的良好氛围。

“以劳育人 以行铸魂”劳动教育体系已成为学校的一张亮丽名片。学校在2018年荣登高等职业院校“育人成效50强”院校榜单，2019年成功入选全国职业院校学生管理案例50强。（作者：李丹 姚任均）

(责编：李依环、孙竞)