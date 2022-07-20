原标题：四川农大成功绘制燕麦基因密码图

北京时间7月18日23时许，四川农业大学小麦研究所彭远英教授研究团队的论文《基于参考基因组揭示六倍体燕麦的起源和进化》在国际学术期刊《自然·遗传学》上在线发表。期刊还特别邀请论文作者撰写研究简报《栽培燕麦的起源与进化》对成果进行了推介。

据介绍，该项研究首次破译六倍体栽培裸燕麦的基因组，并深入研究了六倍体燕麦的起源与亚基因组进化，绘制出燕麦的“基因密码图”。该项研究将加速栽培燕麦的遗传改良和分子设计育种，对培育优良燕麦品种、提升燕麦产业竞争力、保障粮食安全产生重要作用。审稿人评价这一研究“代表了植物基因组学特别是谷物基因组学的重大进展”。

燕麦作为营养价值很高的粮、饲兼用型作物，已成为一种日益重要的谷物品种。近年来，我国燕麦产业年产值以20%以上的增速快速发展，2021年燕麦籽粒消费量已接近100万吨，燕麦干饲草量约为300万吨。

目前，燕麦广泛分布在五大洲42个国家。世界各国的栽培种以皮燕麦为主，而我国作为裸燕麦的起源和种植中心，主要种植裸燕麦。裸燕麦加工工艺更加简单，具有更高的蛋白和粗脂肪含量，且氨基酸组成更加平衡，极具研究价值。

此次发表的成果，以我国裸燕麦起源中心的地方裸燕麦品种“三分三”为材料，绘制出了燕麦基因组21对染色体的分子图谱，注释出了12万个蛋白编码基因。该工作为科研人员解析燕麦基因组进化和驯化，提供了高质量的基因组信息和全新视角。

据了解，该研究主要在国家燕麦荞麦产业技术体系和国家自然科学基金的支持下，由四川农业大学和吉林省白城市农业科学院联合中国科学院遗传与发育生物学研究所、四川大学、西昌学院、中国农业科学院和武汉希望组生物科技有限公司合作完成。

“这项研究全部由中国人自己完成。深入研究中国特有的燕麦种质资源就是希望牢牢把种质资源握在我们自己手里，让燕麦品种装上更多‘中国芯’。”彭远英说。

接下来，该团队还将结合原有研究优势，进一步深入开展燕麦起源、驯化和优异基因资源发掘与利用等研究工作，期望研究结果能进一步推动燕麦的应用基础研究和育种。（李晓东、杨雯）

(责编：李依环、熊旭)