北京农学院2022年暑期社会实践暨师生服务“乡村振兴”行动出征仪式现场。校方供图

人民网北京7月19日电 “我们一定将学校的优良传统转化为北农师生助力首都乡村振兴的生动实践，用实际行动践行‘请党放心、强国有我’的新时代北农人宣言。”18日，北京农学院2022年暑期社会实践暨师生服务“乡村振兴”行动出征仪式上，该校教师江晶代表2100余名师生郑重承诺。

出征仪式结束后，北京农学院400余支队伍2100余名师生，陆续奔赴北京所有区和京外22个省市开展社会实践。据悉，该校组建了科普志愿服务队、师生服务“乡村振兴”行动计划、教师社会服务实践团、红色“1+1”共建实践团、大学生暑期社会实践团5个类型实践团队，不同类型实践团将锁定目标任务，深入基层一线调查研究，通过多种方式助农兴农。

“作为高等农林院校，积极服务乡村振兴，为首都率先实现农业农村现代化贡献力量，我们责无旁贷、义不容辞。”仪式上，北京农学院党委书记赵锋为参与实践师生上了一堂“大思政课”。赵锋指出，学校精心组织师生上好暑期社会实践这堂“行走的大思政课”，就是要进一步激发广大师生投身乡村振兴的干事热情，在学思结合、知行合一的实践中帮助学生在社会课堂中受教育、长才干、做贡献，打造实践育人金课。

赵锋勉励全体实践团师生，要真服务、真行动，自觉自愿自主用脚步丈量大地，把学科、专业优势运用到解决问题的实践中去。要用创意点亮乡村，通过求真务实的工作，赢得农民的信任，赢得基层的口碑，擦亮北农名片。

该校生物与资源环境学院教师石生伟也是实践团的一员，他牵头组建的“北京市低碳农业发展对策”团队共有12人，将通过实地走访调研，梳理出农业碳源结构现状，为北京市农业减排建言献策。石生伟希望通过此次社会实践，为专业建设改革和人才培养创新提供数据支撑，探索和完善新农科人才培养模式。

“作为一名果树专业的研究生，我深刻地认识到，专业知识的获得和技能的提升，迫切需要深入基层，融入乡土乡情。”该校植物科学技术学院研究生李金羽表示，对于每一位北农学子而言，“脚下多沾泥土，心中沉淀真情”，是必须修好的一门人生大课。他将努力深入乡村一线，在广阔的三农舞台上发挥所学，奉献青春力量。（李依环、张丽萍）

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