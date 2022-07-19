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十年来我国高校科技创新跃上新台阶

2022年07月19日15:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月19日电（王鹏、李澍田）记者19日从教育部新闻发布会获悉，十年来，我国高校牵头建设了60%以上的学科类国家重点实验室、30%的国家工程（技术）研究中心，全国超过40%的两院院士、近70%的国家杰出青年科学基金获得者都集聚在高校，高校科技创新跃上新台阶。

　　教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋介绍，十年来，高校科技成果供给力量和转化效率显著提升，高校专利授权量从2012年的6.9万项增加到2021年的30.8万项，专利转让及许可合同数量从2000多项增长到15000多项，专利转化金额从8.2亿元增长到88.9亿元，实现了质、效、能的同步提升。

　　在中国高等教育学会原会长瞿振元看来，党的十八大以来，我国高校科技工作形成了“既出成果又出人才”的新格局，以高水平科学研究支撑高质量人才培养，以高质量人才培养推动高水平科学研究。

　　此外，我国高校科研攻关坚持问题导向，从国家急迫需要和长远需求出发，在一系列大国工程中，数百所高校在突破“卡脖子”问题的基础理论和核心技术方面做出了突出贡献。统计数据显示，十年来，高校获得了全部11项国家技术发明一等奖中的10项、全部技术发明奖中的72%，并获得了两项国家科技进步特等奖。

　　既聚力打造“国之重器”，也用科技创新服务贡献社会。

　　从积极守护人民生命健康到扎实服务粮食安全和乡村振兴，从主动融入区域创新发展战略到有力支撑科技冬奥成功举办，“十年来，教育部坚持把服务国家作为高校科技工作的最高追求，先后组织实施了高等学校人工智能、碳中和、乡村振兴、‘一带一路’、区块链等多个科技创新专项行动计划。”雷朝滋介绍。

　　面向未来，雷朝滋表示，将持续加强前沿科学中心、集成攻关大平台等重大科研平台建设，加快建设国家战略科技力量，支撑实现高水平科技自立自强。

(责编：牛镛、袁勃)

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