仪式现场。湖南师范大学供图

人民网北京7月19日电 日前，湖南师范大学“基础外语教育实践基地”揭牌仪式在新疆吐鲁番实验中学举行。

仪式上，新疆维吾尔自治区吐鲁番市委常委、宣传部部长、教育工委书记陈锦表示，湖南师范大学长期以来的教育援疆充分彰显了湖湘教育人“舍家报国，倾情奉献”的优良作风，为全国“组团式”教育人才援疆提供了重要范式。吐鲁番市将把湖南师范大学的支持和帮助转化为不竭动力，推动吐鲁番教育各项事业加快向前迈进。

“心怀‘国之大者’，与国家共命运，与时代同步伐，是湖南师范大学一以贯之的坚守与追求。”湖南师范大学党委书记蒋洪新谈到，长期以来，湖南师范大学在“组团式”教育援疆、学历教育、定向招生、大学生就业等对口援助吐鲁番方面，做了一些卓有成效的工作。此次学校在吐鲁番实验中学揭牌成立湖南师范大学“基础外语教育实践基地”，是政治责任更是情怀担当。

蒋洪新表示，湖南师范大学将继续发挥国家“双一流”建设高校和高水平师范大学等平台、资源优势，通过同步化、定制化、精准化的帮扶行动，创新服务能级，提升服务水平，为吐鲁番在内的新疆各级各类学校培养外语教育优秀人才，为服务国家战略、推动边疆教育事业发展贡献更多湖南师大的智慧与力量。

湖南师范大学外国语学院院长、湖南省外语基础教育研究中心主任曾艳钰谈到，湖南师范大学外国语学院将会同学校教育学学科、附属学校构建起与地方政府、中小学校的联动协同机制，依托所捐建的智慧教室以及“国（省）培计划”，开展网络研修、校本研修等帮扶行动。（李依环、杨安、王耀光）

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