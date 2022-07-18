人民网北京7月18日电 近日，清华大学五道口金融学院组建8支暑期实践支队，在校团委和金融学院指导下积极开展暑期实践活动。7月3日至10日，实践队伍中的福建漳州支队以“‘清’春献礼二十大，金融护航新征程”为主题，以“察观企业纾困，寻路产业振兴”为主线，前往福建漳州台商投资区进行社会实践。

实践支队成员通过日常出行、文化振兴主题调研和重点文物保护单位参观深入了解福建漳州的风土风貌；通过基层党组织共建、访谈老党员、召开党支部会议和红色文化主题调研更清晰地学习与掌握党史和红色理论知识；通过乡村产业园调研、企业参访座谈和政府组织讨论交流进一步探索企业纾困之策和产业振兴之路。

为深入了解乡村振兴开展情况，7月7日，实践支队成员点对点前往杨厝村进行线下参观。

杨厝村位于漳州台商投资区角美镇南部，村境面积5.5平方公里，是福建省著名侨乡和台胞祖籍地。

目前，杨厝村已逐渐从一个小村庄，转变成致富新农村。杨厝村的发展是当前“乡村振兴”的典型代表，在传统产业和新兴产业协同发展的背景下，居民生活质量和收入水平不断提升，充分展现了新农业的勃勃生机，乡村发展与日俱进。

通过实地参访传统产业和新兴产业中的优秀企业，实践支队成员对产业发展的丰富内涵有了更加清晰的认识，切身感受到了产业发展对于乡村振兴的强大推动作用。新时代新征程，青年学生一定要将本次实践活动中的所思所想所获，与工作、生活、学习深度融合，为社会主义现代化强国建设做出当代青年人应有的贡献。

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