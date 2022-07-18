霍 巍

一件件国宝级文物重见天日，展现了中华文明源远流长、光辉灿烂的华章，也为铸牢中华民族共同体意识提供了宝贵的实物见证

1978年，我进入四川大学历史系学习。展示中华文明风采，弘扬中华优秀传统文化，成了我始终不渝的奋斗目标。

踏过雪域高原的荒原雪山，穿越西南山地的峡谷密林，这些年来，我和四川大学考古团队的足迹遍布大江南北，在多个领域取得了不少考古新发现。在西藏吉隆河谷，我们发现了唐代使节王玄策出使印度时刻下的《大唐天竺使出铭》摩崖碑刻，成为唐代开通经由吐蕃（今西藏）通往天竺（今印度）这条国际通道的宝贵历史证据；在西藏阿里高原发现的东嘎·皮央石窟群，被盛赞为“高原敦煌”再现人间。在实践中，我对考古工作的认识越发深入，越发强烈地感受到考古工作是展示中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。

尤其是最近十年，我亲历了中国考古学在新时代的跨越式发展，也见证了中国考古学走向世界、创造辉煌的闪光时刻。在各方共同努力下，一件件国宝级文物重见天日，展现了中华文明源远流长、光辉灿烂的华章，也为铸牢中华民族共同体意识提供了宝贵的实物见证。

沉睡数千年，一醒惊天下，位于四川广汉的三星堆遗址持续引发关注。三星堆遗址考古发掘频频“上新”，离不开考古工作者的贡献。四川大学考古团队全程参与了新发现的三星堆第五、六、七号祭祀坑的考古发掘工作。作为1986年三星堆考古发掘的亲历者之一，我也有幸参与此次三星堆祭祀坑的发掘工作。新一轮三星堆考古，采用了当前世界领先的考古装备和多种科技手段，不仅发掘出土了诸如顶尊跪坐人像、龟背形网格状青铜器等一批新的器形，还运用高科技手段检测出古代丝绸的植物纤维蛋白，在新出土文物保护和修复中运用了先进科技成果，极大丰富了中国青铜时代的文化内涵，向世界展示出中华文明的博大精深。

在这十年中，我个人也不断奋进。令我感到欣慰的是，从教近40年来，我培养的学生在中国考古领域取得了不俗成绩。他们当中的许多人，默默奋斗在祖国的山山水水，不断续写考古新篇，实践着我们“把考古论文写在祖国大地上”的共同愿景。

我国古代历史还有许多未知领域，考古工作任重道远。从一代代考古前辈们的手中接过历史使命，我们未来还将接续奋斗、砥砺前行，为建设有中国特色、中国风格、中国气派的考古学作出贡献。

（作者为四川大学历史文化学院学术院长，本报记者宋豪新采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 05 版）

(责编：孙竞、李依环)