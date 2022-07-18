人民网北京7月18日电 （记者李依环）日前，清华大学万科公共卫生与健康学院召开“中国企业的全球卫生与健康责任研究”项目专家座谈会，来自北京大学、清华大学、以及中国疾病预防控制中心全球公共卫生中心、中国发展研究基金会、商务部国际贸易经济合作研究院等单位的专家、学者、行业代表参加座谈。

据悉，为推动中国企业“走出去”参与到全球卫生治理，推进实现“健康中国2030”规划纲要和联合国2030年可持续发展目标，清华大学万科公共卫生与健康学院此前决定设立“中国企业的全球卫生与健康责任研究项目”，开展跨国界、跨学科、跨行为体的全球卫生与健康问题和治理研究。

会上，清华大学万科公共卫生与健康学院院长助理、健康中国研究院副院长程峰介绍了清华大学卫健学院成立两年来的发展及未来规划。他表示，学院非常重视科学研究、人才培养、合作交流、队伍建设等多个方面，并正在不断加强高水平公共卫生学院的建设。同时，他还介绍了学院在疫情防控、卫生健康政策（医改）、全球健康治理、气候变化及健康大数据等重点研究方向的情况。

清华大学万科公共卫生与健康学院副教授唐昆从项目相关概念、研究目标、初步研究结果等方面进行了介绍。同时还分享了“私营部门在非传染性疾病治理中的角色与作用”的研究进展，提出企业在全球卫生中提供医疗保健服务、政策促进、开发与创新、投融资及知识教育等方面发挥着重要作用。

自由讨论环节，与会专家对项目进展和规划提出了不同维度的建议，也针对企业全球卫生责任定义与中国企业参与全球卫生治理的路径建言献策。专家们一致认为，项目应进一步结合中国的社会环境和国际背景，构建更有利于为所有人带来健康福祉的企业全球卫生责任框架。

据项目负责人介绍，未来，项目组将对企业参与全球卫生领域相关实践过程中的利益冲突进行充分研究，对于既有经验进行总结学习并加强引导，产出《中国企业全球卫生责任白皮书》及高质量学术研究成果。

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