日前，中国传媒大学举办首届“数字出版与文化传播”专业建设研讨会，来自数字出版领域的十余位专家学者齐聚云端，围绕数字出版与文化传播的专业建设展开深入交流。

研讨会上，中国新闻出版研究院院长魏玉山认为，推动出版融合发展，要从战略的高度认识出版融合发展、在融合发展中壮大出版事业和出版产业、围绕内容创新的核心来推动融合发展。

人民教育出版社副总编辑、人民教育电子音像出版社社长郑旺全指出，要推动融合发展、强化人才支撑，对接行业需求、优化人才培养，加强校企合作、促进人才培养。

参会嘉宾线上合影。校方供图

会上，武汉大学信息管理学院教授许洁、北京印刷学院出版学院执行院长陈丹、华东师范大学教授邓香莲、河南大学新闻与传播学院执行院长王鹏飞、中国传媒大学电视学院编辑出版学系副教授白晓晴等5位专家学者分别结合所在院校的人才培养经验进行了分享。

此外，会议当天还进行了虚拟圆桌论坛讨论，主题为“数字出版与文化传播的学科建设与科学研究”。多名专家学者分别结合自己的专业领域，针对高校数字出版专业的培养目标、课程设计、能力培养等方面进行了交流，并期望在今后针对概念界定等基础性问题和产业发展等前沿性问题展开进一步交流。

中国传媒大学党委常委、校长助理、党委宣传部部长杨懿和中国传媒大学本科生院院长王晓红出席本次活动并致辞，中国传媒大学电视学院副院长秦瑜明担任主持。

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