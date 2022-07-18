人民网北京7月18日电 今天上午，陕西师范大学2022年毛笔手写录取通知书正式开笔。10余位退休老教授如约聚首，为今年录取的本科新生书写录取通知书。据悉，该校自2007年起开始这一传统，已连续坚持16年。今年连同录取通知书一起寄给新生的，还有去年金秋特制的银杏叶题字书签，每一枚都独一无二。

陕师大2022级本科录取通知书。校方供图

据悉，“这份费时、费工、用心、用情的录取通知书是学校的老教授们用毛笔一笔一画写成，饱含着老师们对新生的关爱。”开笔仪式上，陕西师范大学校长游旭群表示，手写录取通知书作为一系列教学改革的先导，是开学第一课，是“育人”的前置课，希望从入学开始就唤起大学生对书写、对中华优秀传统文化的重视。

从普通铜版纸到吸墨更好的布纹纸，再到柔韧而浸润的宣纸......16年来，手写录取通知书持续改进创新，而今可以说是一幅精美的书法作品。此外，通知书配以汉泥封印和剪纸剪影的设计，旨在展示中华民族独有的文化印记，传承历久弥新的国粹经典。通知书内页宣纸四周印有双凤衔灵芝图案，取自学校教育博物馆镇馆之宝“双凤纹空心砖”，寓意美好祥瑞。（李依环、李公男、张莹）

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