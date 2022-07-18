“穆拉提，欢迎你回乡创业，乡里和村里全力支持你实现创业梦想。”前不久,位于新疆和田市吉亚乡铁热克力克村旅游区的“巴郎赞艾德莱斯体验店”门口，两只有力的手紧紧握在一起。

说这话的是铁热克力克村第一书记文晖德。一大早，他兴冲冲地来到回乡创业大学生穆拉提的线下店了解情况。用他的话说：“穆拉提的到来，给和田艾德莱斯绸产业发展新添了一位有闯劲又有文化的能人。”

维吾尔族青年穆拉提，今年刚从杭州电子科技大学经济学院毕业。虽然杭州有好几家企业希望他加盟，但他还是决定回乡创业。“艾德莱斯绸代表了维吾尔族人的热情奔放、热爱生命，他们在生活的大地上肆意涂抹美丽。从高中开始，我一直在外求学，思念家乡之情就倾注到家乡的艾德莱斯绸上。”穆拉提笑着说。

艾德莱斯绸是极具新疆特色、经过“扎染”后织造而成的丝织物，设计灵感源于生活，制作工艺被列入国家级非物质文化遗产目录。或许是因为家人多从事与艾德莱斯绸相关的职业，穆拉提从大一开始就有创业的打算，而且就定位在自己最熟悉的艾德莱斯绸上。“在杭州读书期间，我注册成立巴郎赞艾德莱斯绸品牌，开发了一个网站，月营业额最高达10万元，多次拿到学校、杭州市创业比赛奖励和资助。”穆拉提说，2021年暑假他辗转各家艾德莱斯绸工厂，拍了一部叫《发现艾德莱斯绸之美》的纪录片，讲述新疆如何孕育出艾德莱斯这种炫丽的美。

吸引穆拉提的，还有和田当地政府对回乡创业就业知识青年的精准扶持。“穆拉提是吉亚乡引进的人才，当前从事艾德莱斯绸的人很多，但高校返乡有创业基础的知识青年还不多。”文晖德视穆拉提为村里人抱团走共富之路的带头人，“除了3年免税，我们还会帮助巴郎赞组建艾德莱斯绸供应链、产业链，现在正在帮他找当地最好的艾德莱斯材料生产、产品设计、加工企业结成联合体，村里还将帮他打造直播原生态路线和基地。”

从杭州返回和田不过一个星期，穆拉提的车载行程记录显示已跑了1000多公里。他指着手机里一个个微信群说：“现在进展挺顺利的，巴郎赞线下体验店已经有3家了。”在洛浦县旅游局牵线下，艾德莱斯绸非物质文化遗产传承人阿不力孜的企业——当地知名艾德莱斯服装设计加工企业图依姑公司，与他的体验店结成了生产链、供应链共同体。

“我的艾德莱斯抖音号有一大批粉丝，接下来围绕我出镜的抖音直播平台，会把艾德莱斯绸带给更多向往新疆、喜爱新疆的人，拓展这一传统丝绸产品新市场。”穆拉提信心十足。

得知穆拉提回乡创业，母校杭州电子科技大学帮扶没有止步。校招生就业处继续为他提供一揽子创业帮助。校团委正组建一支暑期实践小分队为他的直播提供内容和策划支持，计算机学院的社团将免费为他的平台开发服务应用。

“穆拉提在校读书期间已小有成就，现在以优异成绩毕业回乡创业，以创业促就业，我们会一如既往支持他，帮助他实现带家乡人致富、把家乡传统丝绸工艺艺术带给全世界的梦想。”校招生就业处教师叶琛琰说。

（记者 陆健 李慧 通讯员 程振伟）

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