晨 曦

进一步夯实足球运动的基础，让参与足球运动的人越来越多，中国青少年足球联赛将起到积极的助推作用

7月10日，第一届中国青少年足球联赛在浙江杭州启动，比赛向青少年球员敞开大门，职业俱乐部、校园足球队、社会青训机构和体校等均可组队参赛，联赛贯穿小学、初中、高中、大学4个阶段，力争成为发现、培养、输送青少年足球人才的平台。

缺乏高质量比赛曾是国内青少年足球发展长期面临的问题。多年来，国内青少年足球赛事也办了不少，由于水平参差，没有形成合理有序的赛事体系和球员晋升通道，既不利于在广大青少年中普及足球运动，也不利于足球后备人才的选拔。赛事也难以形成品牌，影响力和关注度都与球迷期待存在不小的差距。

近几年，教育部门和体育部门都为发展青少年足球做出了很多努力与尝试，但也都面临着各自的问题：教育部门在推广校园足球的过程中，缺少教练等专业人才，水平提升后劲不足；体育部门难以对校园中涌现的优秀球员提供专业指导，球员过早离开校园也存在后顾之忧。如今，随着中国青少年足球联赛的启动，社会足球资源和专业足球人才进入校园的通道将进一步通畅，校园中的好苗子也有机会通过专业培养拥有更大发展空间。

如何带动更多孩子踢球是国内青少年足球现阶段发展面临的一个关键问题。从2014年底开始，校园足球得到蓬勃发展，为扩大青少年足球群体打下了良好基础。截至目前，全国已经设立了3.2万多所校园足球特色校，5000多万名学生参与足球活动，各级校园足球联赛也已经建立起来。

进一步夯实足球运动的基础，让参与足球运动的人越来越多，中国青少年足球联赛将起到积极的助推作用，联赛将与校园足球原有的比赛按照一体化推进、一体化设计的思路有效衔接。

《中国足球改革发展总体方案》中提出：“促进青少年足球人才规模化成长。”中国青少年足球联赛为实现这一目标提供了有力抓手。与此同时，这种尝试也为其他体育项目后备人才的培养提供了参考。

越来越多的孩子爱上足球，走上球场，中国足球就会拥有美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 14 版）

(责编：孙竞、李依环)