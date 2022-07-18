本报北京7月17日电 （记者赵婀娜）日前，国际媒介与传播研究学会（IAMCR）2022年年会在清华大学举行。来自近100个国家和地区的近2000位学者在线参加会议。大会以“新全球化时代的传播研究：再定位、挑战与变化的语境”为主题，共有3场全体大会、15个分会的数十个论坛，以及18个工作组的数十场专题讨论和分组研讨会。

清华大学校长王希勤说，本次年会体现了建立互信对促进跨文化传播与合作的价值，为当下重新思考媒介与传播在构建人类命运共同体中的作用提供了宝贵的交流机会。

据了解，本次年会由国际媒介与传播研究学会和清华大学新闻与传播学院主办，西交利物浦大学人文社科学院媒体与传播学系和中国新闻史学会协办。据介绍，国际媒介与传播研究学会于1957年在联合国教科文组织总部创设，目前已发展成为享誉世界的国际学术组织，拥有150多个国家和地区的近3000位学者会员，每年举办大型学术年会。该学会2023年年会将在法国里昂举行。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 06 版）

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