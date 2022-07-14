王大鹏

原标题：让科学阅读成为“必修课”

在今年高考引发的议题中，科普阅读成为新热点——在12个省份选用的全国乙卷实用类文本阅读的三则材料中，有一则选自科普作家尹传红《由雪引发的科学实验》的科普文章。上一次出现类似的情况，可能还是1999年的高考作文以“假如记忆可以移植”为题之后所带来的科幻阅读热潮。

抛开以应试为目标的功利主义诉求，笔者认为，科学阅读应该成为孩子们的一门“必修课”。这不仅仅是提升全民科学素养的需求，更关乎青少年如何树立正确的世界观、价值观和人生观，对他们将来的人生路大有裨益。

笔者认为，科学阅读就是通过阅读科学类书籍和素材，来了解自然现象、宇宙奥秘、科技进步与创新等，进而激发对科学和技术的兴趣。科学阅读不仅仅是为了获取科学知识，更是在科学知识基础上的一个扩展和提升，拓展我们对世界的认识和理解，培养我们富有逻辑的理性思维。用尹传红的话来说，科学阅读有助于我们“发掘科学的理趣”“探索自然之趣”“满足好奇心与求知欲”“激发想象力与理性思维”“拓展视野”等等。在很多对科学家的访谈中，我们也发现，他们中的很多人之所以走上科学道路，都是因为在青少年时期阅读过优秀的科学图书或科普作品，从此树立了从事科学研究的远大理想，进而为此孜孜以求，终有所成。

那么，我们该如何引导孩子们进行科学阅读？笔者发现，很多家长喜欢在孩子阅读之后“考”孩子：阳光从太阳表面到达地球需要多久？太阳系有几大行星？如果孩子答不上来，家长还会认为这书“白读了”。

笔者不太赞成这种方式。科学阅读不应是死记硬背，而应是跟随作者的脚步，去体会科学历程的跌宕起伏，去探索浩瀚无垠的星空和辽阔的宇宙，去品味其中蕴含的科学理性和科学精神，去发现科学方法的重要性，去培养自己的科学思维。

正如吴以义在《什么是科学史》中所写：“作为一种思维方式，科学精神并不能通过教科书简单的定义或传授。最能表现这种思维方式的，并不在科学已经完成的物化的甚至是固化的科学成果，而在于求得这些成果的过程。”

比如，通过阅读《盲眼钟表匠》，我们可以发现进化论理论家们如何从化石到基因众多不同的证据来源中，重构进化论的实例；通过阅读《宇宙的琴弦》，我们可以知晓现实法则如何以高等数学的方式表现出来，以及物理学家们如何通过想象中对美和优雅的主观观点评判观点的价值……

通过科学阅读，可以让我们对自己周围的世界有更好的理解，也能够让我们用科学方法和科学理性来面对充满不确定性的世界。否则，你就是在把思考的权利交给别人。

（作者：王大鹏，系中国科普研究所副研究员）

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