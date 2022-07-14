孙杨芝也

孙杨芝也在莫斯科国立大学图书馆前留影。

公交车穿行于莫斯科的街道上，我饱览沿途风光，欣赏着风格既浪漫又前卫的建筑，然后在“图书馆”这一站下车。

我对莫斯科这座城市的最初印象，并不是彩虹色的圣瓦西里大教堂，也不是高大的彼得大帝扬帆纪念碑，而是具有深厚底蕴的莫斯科国立大学图书馆。

莫斯科国立大学图书馆始建于1775年，是俄罗斯最大的大学图书馆，也是俄罗斯最古老的图书馆之一。从“图书馆”站下车，映入眼帘的即是图书馆门前伊万·舒瓦洛夫的纪念碑。伊万·舒瓦洛夫是莫斯科国立大学创始人之一，也是一名策展人。透过青铜纪念碑，可见伊万·舒瓦洛夫端坐于椅子上，手里捧着伊丽莎白·彼得罗芙娜关于建立莫斯科国立大学的法令卷。

莫斯科是一座处处可见纪念碑的城市，纪念碑也在一定程度上体现了城市美学，表达着俄罗斯人民对历史的尊重。虽然我看过无数纪念碑，但是每每路过莫大图书馆前的伊万·舒瓦洛夫纪念碑时，心情还是会不一样。他让我联想起在国内读本科期间，宿舍楼对面的一尊孔子像，每次离开宿舍去上课的路上，都会驻足。想必屹立于莫大图书馆门前的伊万·舒瓦洛夫纪念碑和屹立于当年宿舍楼前的孔子像一样，其影响力穿越时空传递给每一个求知者，让人肃然起敬。

俄罗斯的很多图书馆都有非常严格的入馆规则，莫大图书馆也不例外。正因如此，图书馆的学习氛围很好。我安静地坐于窗边，沉醉于阅读之中。在数字化技术飞速发展并逐渐渗透进日常生活的当下，这样倚坐窗边、翻阅纸质书籍的时刻实属难得。

徜徉于馆内，丰富的藏书令人叹为观止。莫大图书馆共有藏书1000万册，其中，外文文献有300余万册，总藏书量在俄罗斯图书馆中排名第三。除了日常学科文献外，莫大还收藏了大量古斯拉夫文手稿与古典科学著作，同时还藏有知名作家如托尔斯泰、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基等的著作。在芬芳的书香里，每一个来到这里的读者都能汲取到知识的力量。

进入莫斯科国立大学近一年，常有人问我：“你为什么选择到俄罗斯留学？”我思考了很久，因素有很多，但初心可以用一句话概括——这是一个适合求知的地方。

关于莫斯科国立大学图书馆的历史介绍，有这样一句话：“这是一个向热爱阅读的人开放的公共图书馆”。在一个世纪以前，俄罗斯人就用“热爱”来形容对阅读的追求。我想，正是因为这样的热爱，人们才能不断探索知识，充实自己，才能在生活里时刻明确目标，不迷茫。

离开图书馆时，黄昏已至，我再次路过伊万·舒瓦洛夫纪念碑，路过门口的喷泉。这一刻，我想到还会有一代又一代莫大学子在无数个夏夜，伴着晚风坐在这儿畅谈理想、展望未来。何其有幸，我也曾是其中一员。

空气中传来阵阵香气，一定是书香的芬芳在浸润着每一个前来阅读的人。

书香沁莫大，热爱永流传！

（作者系莫斯科国立大学中国留学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)