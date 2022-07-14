本报记者 周姝芸

王婧璇毕业时在剑桥大学礼堂留影。

谈畅（右）毕业时与学院教授合影。

范光翔在毕业典礼上留影。

各国毕业季陆续来临，在海外求学的学子们到了收获成果之时。毕业典礼是一场告别学校、奔向未来的仪式，它勾起毕业生对往日时光的温情回忆，赋予他们继续追梦的精神力量。学子们有着怎样独特的毕业典礼、毕业故事有哪些？近日，本报记者采访了3名在不同国家求学的中国学子，听他们关于毕业典礼的回忆。

作别康桥，乘风破浪续前行

“记得毕业那天，我们在康河上泛舟游览，桥上的游客似乎也感受到了我们的快乐，向我们祝福。”去年夏天，王婧璇从英国剑桥大学生物科学企业专业毕业。提到毕业典礼，她记忆犹新。

“典礼开始之前，学院为毕业生们筹备了‘花园聚会（Garden Party）’，在绿油油的草坪上搭上巨大的白色帐篷，摆上小圆桌，毕业生可以邀请自己的亲友共用学院准备的午餐。”王婧璇说，“我邀请了两个好朋友。除了用餐，毕业生也可以和学院老师在此合影留念。”

“和聚会时轻松的氛围相比，接下来进行的仪式则显庄重。”王婧璇回忆说，“在老师带领下，所有毕业生集合后一同前往剑桥大学的行政楼参加典礼仪式。在毕业礼袍内，女生穿过膝长裙，男生着正装，行进时须保持队列。剑桥大学的行政楼平日不对外开放，我怀揣好奇和兴奋，想借此机会一探究竟。”

“行政楼内部装饰宏伟大气，黑白格相间的大理石地板像棋盘一样。我们的毕业典礼用拉丁文主持，场面庄重，仪式感很强。学院的老师宣读每位毕业生的名字，被念到的同学上台行礼致谢，有专门的摄影师为大家捕捉精彩瞬间。”王婧璇说，当她被叫到时，心里又忐忑又激动。“上台后，我面向老师，她微笑地注视着我，宣读我获得学位，然后我按照礼仪屈膝颔首致谢，短短的过程令人心潮澎湃。”

王婧璇说，那天和朝夕相处的朋友们照毕业合影时，她不禁有些感慨：“大家的脸上洋溢着灿烂的笑容，憧憬着奔向美好的明天。毕业意味着就是剑桥校友了，校友群星荟萃，不乏各领域佼佼者。我深感要加倍努力，希望自己在未来征途上继续乘风破浪！”

学有所成，音乐厅里话别情

“我们的毕业典礼在西班牙加泰罗尼亚音乐剧院举行，当时的场面真美。”范光翔本科毕业于西班牙加泰罗尼亚理工大学土木工程系，去年年底学校为毕业生举办了盛大的毕业典礼。

“受新冠肺炎疫情影响，我的学校在前年没有举办毕业典礼，这次是两届毕业典礼合办，学校颇为重视。能参加毕业典礼，留下毕业时刻的回忆，我感到很幸运。”范光翔说，在典礼开始前，他就心怀期待。当天的情景还历历在目。

“加泰罗尼亚音乐剧院精致典雅，内景装饰熠熠生辉。那天，同学们有序入场，同时学校请了专门的摄影师，对大家互相问候、聊天叙旧的场景进行抓拍，定格下了同学们真实自然的瞬间。”范光翔回忆说，“典礼开始后，剧院周围的灯光暗了下来，只留舞台上的聚光灯聚焦在专业的乐队演奏者身上，在悠扬的乐曲中大家享受了一场听觉盛宴。”

令范光翔印象深刻的是上台接受毕业垂布的环节，“等校长祝词后，被叫到名字的同学会依次上台。台上的老师会为毕业生戴上毕业垂布，宝蓝色的垂布和舞台灯光交相辉映，这是每个毕业生的特别时刻。”范光翔说，“由于我是唯一的中国毕业生，当被叫到名字时，周围嘉宾都向我投来注视的目光。当时我感到很自豪，因为在我就读的学校，学习土木工程的中国学生不多，一路求学中，我克服了很多困难，终于学有所成，心里颇为感慨。”

范光翔坦言，留学期间的很多经历让他受益匪浅。“不论是学习的辛苦还是在外生活的烦恼，点点滴滴都变成了美好回忆。在这些日子里，我的每一次进步都离不开努力，在克服困难的过程中，我也锻炼了解决问题的能力，我变得更加成熟、从容。希望我能学以致用，成为一名有贡献的工程师。”

磨砺成长，调整心态多适应

“毕业典礼上的校长致辞让我很受启发。”去年，谈畅毕业于日本早稻田大学经济学专业。回想起典礼举办之日，谈畅说：“校长提到，虽然受新冠肺炎疫情影响，我们每名同学在校期间都经历了不少坎坷，但这也让大家有更强的适应力。”

因疫情影响，谈畅所在学校举办毕业典礼时，到场的同学并不多。“学校的毕业典礼有线上和线下两种参与形式，线下在早稻田大学37号体育馆举行，我幸运地完整参与了线下仪式，没有留下遗憾。”

“当天，偌大的体育馆内整齐地摆放着椅子，大家都按防疫规则戴着口罩，秩序井然，较为安静。典礼中，原本唱校歌的环节因为考虑防疫的要求而变成了听校歌演奏。典礼结束后，各学部发学位证书的环节也从简进行。”谈畅说，典礼开始，介绍完杰出校友、毕业生代表后，校长发表了致辞。

听到校长对毕业生的鼓励，谈畅思绪万千。“疫情期间我有较长时间在上网课，刚开始感到不习惯，因为没有和同学的互动，也静不下心学习。后来，我逐渐调整好了心态，并摸索出适合自己的学习方法。我体会到适应变化是一种能力，当生活出现意想不到的状况时，能够迅速做出判断、调整自己，才能继续前行，达成目标。”

令谈畅印象深刻的，还有一名从事棒球运动的校友。“这名校友是棒球领域的杰出人物，他年事已高，演讲时不能站着说话，但依旧声音洪亮，精气神很足。我从他的演讲中汲取到了不给自我设限、不断挑战前行的正能量。”

“在遭遇生活的困境时，与其怨天尤人，不如当作磨砺。”谈畅说，大学教会学生的远不只知识本身，还有陪伴学生一路前行的精神。

(责编：郝孟佳、孙竞)