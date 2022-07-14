史 哲

校园运动会引导更多青少年主动参与体育锻炼，也能够丰富学生们的人生体验。当更多激发青少年主动参与体育锻炼的措施落实到他们的日常生活，体育馈赠给青少年的礼物会更丰富、更长久

“清晨，闹钟早早将我叫醒。以往，我会沉浸在被子的怀抱中。但今天要开运动会！我立刻睁开眼睛，以一个仰卧起坐腾空而起，开心地赶到学校。”一名小学生在作文中这样描述，字里行间流露出对校园运动会的喜爱。

一个个整齐的方阵，一条条平整的跑道，一声声充满激情的助威呐喊，学生时代，虽然人们参加的校园体育活动不尽相同，但回忆起关于校园运动会的片段总能让人嘴角上扬，心中泛起涟漪。校园运动会魅力何在？走出课堂，来到操场，运动会上，同学们一起参与体育运动，展示运动技能，展现运动风采。近期，广东化州市同庆镇塘溪小学举办了一场校园趣味运动会，接力赛跑、折纸飞机等项目格外受欢迎，老师们也加入比赛，和同学们一起享受运动乐趣。在江苏盐城大丰区举办的校园体育节上，绕杆跑、跨栏跑等项目将运动技巧和团队合作完美融合，参赛学生乐在其中。

校园运动会引导更多青少年主动参与体育锻炼，也能够丰富学生们的人生体验。新修订的体育法将青少年和学校体育置于优先发展的位置，将举办校园运动会作为推动青少年体育和学校体育发展的一种方式，激发青少年主动参与体育运动的热情，促进青少年的全面发展。

放眼未来，推动校园运动会等体育活动开展还需各方协力。国家体育总局办公厅、教育部办公厅与国家发展改革委办公厅日前下发《关于提升学校体育课后服务水平 促进中小学生健康成长的通知》，引导支持体校、体育俱乐部等专业力量进入校园开展课后体育服务，丰富拓展活动课程门类、扩大场地供给，为校园体育活动开展提供支撑，通过多方聚力促进青少年健康成长。

青少年的健康成长离不开社会、学校、家庭等各方面的通力合作，当更多激发青少年主动参与体育锻炼的措施落实到他们的日常生活，体育馈赠给青少年的礼物会更丰富、更长久。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 16 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)