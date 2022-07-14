本报记者 丁志军

“今年初，受多种因素影响，我们工厂生产的产品一度销售不佳，资金周转也出现困难。”内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，回乡创业的农老头甜糯真空玉米加工厂总经理朱飞说，多亏了北京在敖汉旗挂职的干部帮忙，企业才能渡过难关。

在了解企业情况后，挂职干部不仅协调当地农商银行为企业贷款190万元，还和企业负责人一起研究生产经营细节，并当起了推销员，让玉米销售范围扩展至北京等地……

在内蒙古，随着乡村振兴战略不断推进，越来越多在外打拼的人才选择回乡创业。如何才能让他们在家乡安心创业，成为北京市第六批东西部协作内蒙古挂职干部们最关心的事。在他们的帮助下，许多像朱飞一样的返乡创业者成功创业，广阔草原呈现出产业兴旺的新面貌。

“乡村振兴的关键在产业，产业发展的关键在人才。”内蒙古自治区政府副秘书长、北京市第六批东西部协作内蒙古挂职干部团队临时党委书记、领队郑宇说，通过搭建创业平台，吸引人才返乡创业，为内蒙古的乡村振兴注入了新发展活力。

坐落于兴安盟突泉县太平乡的曙光现代农业循环经济园，于2014年启动建设，2020年被评为国家级科技园区，吸引32家企业及合作社入驻，逐步发展成新技术应用、农畜产品标准化生产、旅游观光体验等多业态、链条化的产业孵化平台。

2014年，回乡发展的刘淑辉入驻园区，成立内蒙古聚美恒果生态农业科技有限公司，开始了农旅融合的创业探索。2019年，当地以资产收益的形式向企业投入协作资金400万元，帮助企业扩大经营规模，团队还牵线搭桥引进中国农业大学、北京林业大学等高校的技术力量，帮助企业提高科技化水平。如今，公司的农旅融合基地年接待游客3.2万余人次、产值达500多万元，带动就业50多人、人均年收入3.6万元。“能有今天，离不开相关部门的支持。”刘淑辉说。

“我们就是要通过自己的工作，为回乡创业者打造良好的创业环境，帮助他们做大做强，让他们成为推动乡村振兴的排头兵。”呼伦贝尔市政府副秘书长、北京市第六批东西部协作内蒙古挂职干部团队呼伦贝尔市工作组临时党支部书记徐建生介绍，随着工作的持续推进，越来越多的创业者开始选择回乡发展。

记者在采访中看到，这些返乡创业者所选择的项目，大多集中在当地特色农牧产品种植养殖和加工上。创业能否成功，销售是关键。

在这种情况下，挂职干部们纷纷当起了推销员，积极协调搭建产销平台，鼓励引导北京的超市、电商等商贸流通企业与当地企业开展合作，拓宽杂粮、蔬菜、牛羊肉等特色农畜产品和绿色农副产品进京销售渠道。

“挂职干部不仅想方设法帮我们推销产品，还千方百计地为当地企业创造条件。”在兴安盟科右前旗的一个农业产业园，该旗乡村振兴局副局长关鹏飞指着一处育种大棚告诉记者，今年这个产业园想提升育种水平，但缺乏资金，挂职干部王一鸣了解情况后开始四处寻求帮助，最终说服北京一家金融机构提供了资金支持，及时解决了企业发展难题。

“制约民族地区经济发展最重要的因素往往是人才。”在内蒙古自治区政协委员李文平看来，乡村振兴不仅要吸引人才返乡创业，也要帮助他们提高创业能力和经营管理水平，更要着力培养一批创新创业带头人。

“优质农畜产品是内蒙古自治区的一张名片，巨大的消费市场是北京的优势，团队抓住这两个要素，通过发挥返乡创业的示范带动作用，为当地乡村振兴提供了助力。”东中西部区域发展和改革研究院院长于今认为，北京对口帮扶内蒙古以吸引人才返乡创业为抓手，有效地推动了内蒙古乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 06 版）

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