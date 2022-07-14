本报记者 窦 皓

杭州萧山技师学院学生正在进行智能传感器集成系统综合练习。

范小亮摄

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技能人才是支撑中国制造、中国创造，推动经济高质量发展的重要力量。

实施技工教育提质增量行动、精准开展职业技能培训、积极开展职业技能等级认定……从学生到企业职工，再到各行各业的劳动者群体，浙江正锚定共同富裕示范区建设目标，全方位、体系化、高质量打造“浙派工匠”金名片。

“只要技术过硬，工作不愁找”

“咱技术学得好，一样大有可为！”今年21岁的万志炳，从杭州萧山技师学院毕业刚满一年。他一边说一边在电脑前做着设备测试。

如今，在杭州一家科技企业担任机械设计技术员的他，已经能够独立带领团队负责产品线的设计研发，年收入也达到了10多万元。团队里，更不乏本科院校的毕业生。

2016年中考后，万志炳放弃了普通高中的录取资格，来到杭州萧山技师学院高端数控专业学习。严格的理论知识考核、专业的仪器设备操作、技能大师担任实操指导……除了校内的技能培养，学校采取产教融合的模式，让企业带着需求参与进来，学生能够进入企业上岗学习。

“只要技术过硬，工作不愁找。”得益于学校里交叉混合的教学模式，万志炳还被选拔进入了学校的数字化设计中心训练团队，学习三维建模、3D打印、3D扫描和数据逆向等专业技能。还没毕业，万志炳就收到了国内多家企业的就业邀请。

不仅仅是万志炳，首批技师班25名毕业生被多家大型制造业公司看中，53家知名企业为该校212名实习生提供1000余个岗位供选择，技师班毕业生很受用人单位欢迎……杭州萧山技师学院过去几年交出了亮眼的成绩单。

“培养更多集成型人才有利于国家先进制造业的快速发展。”杭州萧山技师学院院长许红平说。

3年来，杭州萧山技师学院有多名学生入选世界技能大赛数控铣、CAD机械设计、云计算等项目的国家集训队。近5年生源中，更有90%以上超过当地普通高中的录取分数线。

在平湖技师学院，“学校建在开发区、专业办在产业链”的“双元制”校企合作育人模式，受到众多知名企业的高度认可；在永康五金技师学院，学校建设的高水平专业群和研究中心，为当地特色五金产业源源不断提供技术和人才支撑……浙江实施的技工教育提质增量行动，在全省范围内掀起了大力发展技工教育的热潮，优秀技能人才的培养步伐不断加快。

“十四五”期间，浙江省级财政每年投入资金2.98亿元，撬动地方财政投入配套资金超200亿元，将建设10所在全国有影响力的一流技师学院和69个适应浙江产业需求的高水平专业群。在产业转型升级和扩大中等收入群体的大背景下，技能人才有广阔的发展空间，打造产教融合的技能人才培育高地势在必行。

“电商培训很及时，产业发展有前景”

“这是我们自家产的新茶，大家点击下方的小黄车就能购买。”手机屏幕前，90后创业者唐晔琳刚刚冲泡好一杯安吉白茶，随着茶叶渐渐舒展，她详细地介绍起来。通过直播带货，仓库中包装好的白茶正源源不断地寄往全国各地。

湖州安吉溪龙乡黄杜村盛产白茶。一眼望去，绿油油的茶树随山势连绵起伏。村口处，写有“一片叶子富了一方百姓”的石碑十分醒目。

受疫情影响，游客数量减少让安吉白茶的销售一度面临困难。得知县里举办关于电商职业技能的培训，唐晔琳第一时间报了名。

“电商培训很及时，产业发展有前景。以前两万斤干茶要卖半年，现在一个月就卖出去了。”唐晔琳成了村民口中的“金牌销售”。如今，自家茶场抖音平台业绩占总业绩的60%，年累计销售额达到2000多万元，利润500多万元，相比之前增长了不少。

“技多不压身，还可以考个互联网营销师。”在她的带动下，越来越多的村民加入线上销售的渠道中来。

在安吉，白茶相关的技能培训远不止这些。安吉的白茶栽培工培训，让白茶种植更加标准可控；项目制技能培训，让茶农的育苗、种植、管理、病虫害防治等实用技术更加娴熟，茶叶品质更有保障；茶艺师、评茶师技能培训，让茶农不光会种茶叶，还走上了产业融合、精品发展的新路。

如今，“一片叶子”的致富之路正越走越宽。近5年，安吉县共开展白茶相关培训350期，培训人数1.5万人次。相比2017年，去年安吉生产加工销售的白茶量大幅提升，产值也从24.74亿元增加到了31.13亿元。

在浙江，聚焦数字经济、先进制造业等重点产业，农村转移劳动力、失业人员、高校应届毕业生等重点就业群体，重点地区和新业态新职业方面的技能培训，正在让越来越多的劳动者“增技又增收”。今年，浙江将“开展职业技能培训150万人次以上，新增技能人才40万人，新增高技能人才20万人”任务列入10方面民生实事。

“水平得到认可，工作劲头更足”

从理论到实操，从管道的维修、预制到安装……宁波镇海石化建安公司的考场内，新一期的管工职业技能等级认定刚刚结束。

油库里，纵横交错的管道将储存的石油输送出去。烈日下，作为检修班长的李雄，正拎着工具箱，根据图纸上的数据，对管道隐患部位进行检修。无论刮风下雨，只要出现问题，他总是第一时间赶到。

有着18年工龄的李雄，如今已经通过了技师的技能等级认定。“真的没想到，咱也能成为技师。”由于管工不在2017年国家职业资格目录中，技能水平无法认定。听说公司取得了管工职业的技能等级自主认定权，李雄毫不犹豫地报了名。

“考的内容很‘接地气’，都是和实际工作直接相关的，平时下足了功夫，肯定没问题！”在李雄带动下，更多的工友也参与了进来。

在浙江，企业、社会评价组织共同参与的职业技能等级评价制度正不断完善，用人单位自主权不断扩大，企业岗位用人标准也被纳入技能人才培养标准、评价规范之中，真正实现了“以企业实际需求为导向培养技能人才”。

如今，李雄的待遇也提高了不少，工资涨了不说，人才补贴也到了账，还获得了4万股虚拟股权奖励。“我们积极响应人社部门的号召，将员工薪酬与技能等级挂钩，希望能够培养更多技能人才。”公司人力资源部负责人说。

“水平得到认可，工作劲头更足。”厂房里，李雄干劲十足，“接下来的目标是高级技师！”

今年4月，浙江在吉利控股集团等15家企业开展首批职业技能等级“新八级”制度试点，构建多维度、阶梯式人才培养评价机制。同时，还推出了网店客服、中药调制、缙云烧饼制作等116个专项职业能力考核规范，充分满足农村转移劳动力和下岗失业人员等群体就业创业需求，推动技能人才评价制度改革向纵深推进。

截至今年6月底，浙江省职业技能等级认定评价机构备案5623家，其中用人单位5236家，用人单位备案数、社评组织遴选数、等级认定发证数均处于全国前列。同时，浙江技能人才占从业人员比达到28.5%，高技能人才占技能人才比达到32.3%。“计划到2025年，‘双比例’均要超过35%，真正打造一支知识型、技能型、创新型劳动者大军，为高质量发展建设共同富裕示范区提供强有力的技能人才支撑。”浙江省人力资源和社会保障厅副厅长刘国富说。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 06 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)