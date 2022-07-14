李心萍

高校毕业生是国家的宝贵财富。各方进一步凝聚力量、共促就业，就一定能更好帮助高校毕业生们找到建功立业的机遇与舞台，成就更加精彩的人生

人社部印发通知，于7月至12月启动实施2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动；上海、杭州等城市针对高校毕业生的最新落户政策，大幅降低了人才落户门槛，让大学生“先落户后就业”；宁夏计划招募4100名高校毕业生到基层开展“三支一扶”服务……为做好今年高校毕业生就业工作，近段时间，相关部门和地区陆续出台一系列举措，精心保障高校毕业生的求职之路。

高校毕业生是国家的宝贵财富，解决好他们的就业问题，既关系实现个人价值和家庭幸福，更关乎国家长远发展和社会和谐稳定。习近平总书记强调：“党中央高度重视高校毕业生就业，采取了一系列政策措施。当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。”随着今年1076万名高校毕业生走出校园、步入社会，他们求职的方式、寻求帮扶的途径也随之变化。如何确保服务不断线、工作不断档，是做好高校毕业生就业工作的一道必答题。

做好衔接，确保帮扶不落人。毕业生从高校步入社会，服务毕业生的主体也从高校转为各地的人社部门。这就要求人社部门提早与教育部门、高校对接，尽快获取未就业毕业生的相关信息，及时建立台账，确保每位需要帮助的高校毕业生都能获得相应的服务。值得注意的是，6月底人社部已开放2022届未就业毕业生求职登记小程序，未就业毕业生可在户籍地、常住地、求职地进行失业登记或求职登记，这将确保高校毕业生求助有渠道，服务不断线。

精准施策，做到服务高质量。今年以来，从精准推送岗位信息，到提供个性化就业服务方案，各地积极推动公共服务进校园。实践证明，更加细致的就业服务工作，有利于高校毕业生实现高质量就业。随着高校毕业生从校园走入社会，各地公共就业服务机构仍应延续之前的好做法，切实提高服务精准性，确保帮扶质量。例如，对有就业意愿的高校毕业生，若其缺乏相关经验，可提供职业指导、技能培训、见习机会等服务，若其缺少岗位信息，可加大岗位推介力度；对暂无就业意愿的，也应做好状态记录，及时跟进服务。

创造条件，力促求职渠道畅。在校期间，校园招聘是促进就业的有效手段，也是高校毕业生求职的主渠道。毕业生离校后，各类社会化专场招聘活动应承接起校园招聘的功能，当好用人单位与高校毕业生的沟通桥梁。特别是要用好线上招聘平台，广泛应用直播带岗、空中宣讲、无接触面试等新模式，加快岗位信息省级集中、全国联网发布，畅通信息发布渠道，让高校毕业生能更方便、更快捷地获取岗位信息。当然，在落实疫情防控常态化要求的基础上，有条件的地方应尽可能组织线下招聘活动，提高供需匹配效率。

当前全国疫情防控形势总体向好，为促进高校毕业生就业创造了有利条件。7月份以来，不少地方积极行动，不断探索好做法、新路径，有的地方为求职毕业生提供住宿、交通便利，不少省份重启延期的就业招考，还有的地方归集发布适合高校毕业生的基层就业岗位……随着一系列举措的接续落地，各方进一步凝聚力量、共促就业，就一定能更好帮助高校毕业生们找到建功立业的机遇与舞台，成就更加精彩的人生。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)