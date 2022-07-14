本报记者 孙亚慧

图①：2022年中国科学院大学毕业仪式现场。

图②：202年上海中医药大学毕业仪式现场。

图③：2022年北京大学毕业仪式现场。

“嫦娥”飞天、“蛟龙”入海、高铁飞驰、航母入列……一系列国家重大工程的背后，有中国自主培养的研究生的卓越贡献，他们已经成为科技创新的主力军。

研究生教育在培养高层次创新人才方面具有重要意义。10年来，中国研究生教育以“立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越”为工作主线，先后实施两轮综合改革，加快建成研究生教育大国，整体保障研究生教育质量，培养创新人才方阵，为党和国家事业发展提供了有力人才支撑。

规模凸显

研究生培养单位超800个

数据显示，党的十八大以来，我国研究生教育学科专业结构、人才培养结构持续完善，全国800多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和650多万名硕士。以服务需求为导向，研究生教育结构类型更加优化，中国特色学科专业体系更为完善，新增了网络空间安全、集成电路科学与工程、中医等一批一级学科和专业学位类别，形成了涵盖14个学科门类、113个一级学科、47个专业学位类别的学科专业目录，覆盖国民经济和社会发展的主要领域。

分类培养体系更加健全。在稳步发展学术学位的同时，大力发展专业学位，硕士专业学位授予人数占比从2012年的35%增至2021年的58%，博士专业学位授予人数占比从5.8%增至9%，专业学位与学术学位同等重要、分类发展的理念深入人心。

重点学科领域不断加强。理工农医类一级学科博士点从2012年的1944个增至2575个；“双一流”建设中，理工农医类学科占比达78.5%。哲学社会科学学科建设持续加强，甲骨文等一批具有重要文化价值的“冷门绝学”得到传承发扬。

据教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用介绍，10年间，研究生教育在交叉学科领域创新机制。“新增交叉学科门类，出台交叉学科设置与管理办法，对交叉学科发展作出制度性安排，200多个学位授予单位自主设置了人工智能、大数据、新能源、双碳等700多个交叉学科点。”洪大用说，“同时，在区域布局上持续优化。服务世界重要人才中心和创新高地建设，北京、上海、粤港澳大湾区博士点占全国的27.6%；服务西部大开发战略，通过政策倾斜支持，促进西部地区博士授权高校占普通本科高校的比例达到并略高于全国平均水平。”

值得关注的是，研究生培养中科教融合、产教融合模式更加成熟，逐步形成了高校与科研院所、高水平企业联合培养的格局。其中包括：认定建设108家工程专业学位研究生联合培养示范基地；探索农业硕士“科技小院”育人模式，带动全国高校建设科技小院300多家；医教协同深化临床医学人才培养改革，“四证合一”培养模式得到用人单位和研究生的广泛认同。此外，研究生导师发展体系不断完善，导师队伍由2012年的29.8万人增加到2021年的55.7万人，结构优化、质量提升，构建起国家典型示范、省级重点保障、培养单位全覆盖的三级导师培训体系。

提高质量

为求是创新注入攀升动力

中国学位与研究生教育学会会长杨卫拥有多年研究生教育的管理经验，在他看来，过去10年是中国研究生教育大发展的10年，为民族腾飞开辟人才库容。“近10年中国研究生教育的发展体现在博士生规模的壮大，尤其是理工科博士生规模的壮大得到了世界关注。”杨卫同时指出，研究生教育规模扩大是在重视质量的前提下完成的，这为求是创新注入了攀升动力。“2007年就启动了研究生教育的质量工程，审慎控制研究生招生的数量增长，2010—2021年期间的学位授予年增长率比之前30年增长回落10个百分点以上。推动质量监控，对学位的审核逐渐从反映师徒关系的导师许可制，到包括多名研究生导师的导师组许可制，再到嵌有盲审环节的学科许可制。”

质量是研究生教育的生命线，质量失守会造成研究生教育的失血。事实上，以提高质量为核心，10年来研究生教育的培养改革进行着一场全面深化。“2019年以来深入开展‘学位挤水’行动，全员全过程全方位强化质量监管。持续开展学位点合格评估，2014—2021年撤销103个学位授权点，196个学位授权点限期整改。加大博士学位论文抽检力度，导师和研究生的质量意识不断提升。”洪大用说。

提高研究生培养质量，大学是前沿阵地。在北京大学，通过扎实开展强基计划、数学英才班、物理学科卓越人才培养计划等项目，设计“3+X”本研贯通培养方案，学习成绩优异、科研训练成果显著的学生，可以在本科三年级结束时直接进入研究生培养阶段。同时加大资源投入，强化对基础学科的支撑保障。而在清华大学，学校注重在工程领域加强与国际知名高校交流合作，提升自主培养高层次人才能力。近10年来，清华大学先后与全球知名高校合作开设了25个联合培养学位项目，其中与美国耶鲁大学等高校合作的7个培养项目获国家留学基金委“创新型人才国际合作培养项目”支持。2017年，清华大学与三大核电集团合作开设“核电工程与管理国际人才培养”项目，培养了一批具有全球胜任力的卓越工程师队伍。

“科研贡献更加突出。近年来新增院士和国家科技三大奖第一完成人中，我国自主培养的博士均占三分之二左右；国家自然科学基金重点项目成员中，超过50%为在读研究生，超过30%为在读博士生。”洪大用说。

追求卓越

加快构建一流大学体系

“双一流”建设高校，是中国高等教育的第一方阵，是培养基础研究人才的主力军和科技创新人才的生力军。“双一流”建设高校承担了全国超过80％的博士生和近60％的硕士生培养任务。过去10年，研究生教育的体系架构进一步健全，以追求卓越为目标，一流大学体系正加快构建。

引进和培育了一批世界一流科学家和领军人才。具有博士学位的专任教师比例从2015年的60%增长到2020年的72%。持续提升吸引海外人才能力，引进汇聚了一批国际顶尖学者。

支撑高水平科技自立自强能力显著增强。“双一流”建设高校在基础研究原始创新、关键核心技术攻关和服务国家重大战略需求等方面连续取得重要突破，取得了全球首座模块式高温气冷堆并网发电、自主研发国内第一座海上大型绞吸疏浚装备等一系列重要成果。建设高校已连续3年获得国家自然科学奖一等奖，23个国家科学技术进步奖创新团队的主要支持单位中，有11个来自建设高校。

哲学社会科学繁荣发展的引领作用更加凸显。建设47个全国普通高校中华优秀传统文化传承基地，一批重大学术研究工程取得实质性进展。高水平对外合作交流不断深化，举办硕博层次合作办学机构71个、合作办学项目276个，与国外高校和科研机构在生物医学、环境生态等领域组建数十个国际合作联合实验室。

引领带动中国高等教育整体发展。“双一流”建设引领带动各地建设了410所地方高水平大学和1387个地方优势特色学科，高质量的一流大学和一流学科建设体系正在形成。洪大用表示，经过不懈努力，“双一流”首轮建设总体实现了阶段性目标，若干所高校逐步跻身世界一流大学行列，材料科学与工程等若干学科进入世界一流学科前列，为建设高等教育强国奠定了坚实基础。

“学习与借鉴是世界一流大学建设的必经之途，但是反思与创造是一流大学建设的根本所在。”洪大用强调，在新一轮“双一流”建设中，致力于优化学科布局，深化评价改革，坚决破除“五唯”，坚决不围绕各种流行的排行榜办学，坚决突出贡献、创新、质量和成效，充分发挥建设高校基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，着力构建自主知识体系。

(责编：赵欣悦、白宇)