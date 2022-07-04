人民网北京7月4日电 （记者孙竞）由中国教育科学研究院主办第二届全国教育科普论坛2日在北京举行。本届论坛以“‘双减’时代，家长何为”为主题，从家庭育德、家庭育体、家庭育心、家校协同等角度，探讨家庭教育的理念和方法，引导家长树立新时代教育观与人才观，促进家校协同育人。

教育部政策法规司司长邓传淮在致辞中指出，办好家庭教育要做到“五个一”：即凝聚“推动家庭教育高质量发展”的一个共识，围绕“家庭德育”的一个根本，用好“办好家庭教育具有独特优势的学校”这一渠道，建立“在教育法律法规中融入家庭教育元素”的一套制度，营造“家校社协同育人”的一个环境，推动家庭教育不断迈上新台阶。

中国教育科学研究院党委书记、院长崔保师表示，家庭教育对人生成长影响深远，“双减”政策为家庭教育作用发挥提供了更大空间，但成效彰显还需要家校共同努力。杭州师范大学党委书记郭东风表示，希望全国大中小学的每一名教育科研工作者都积极承担起教育科学普及的时代重任，共同为深化教育“减负增效”、促进新时代我国教育事业高质量发展做出积极贡献。

在专题报告环节，中国科学院国家天文台研究员、中国科学院院士武向平提出，科学教育与其它学科类课程一样，都是一种养成性教育，教会孩子们像科学家那样去思考，搭建科学、技术、社会、人文、艺术等全方位和多视角的知识体系，培育适宜未来科技精英成长的土壤和环境。我国科学教育起步较晚，尚未形成完备的体系，但前景广阔，未来可期。

在“家庭教育为人生奠基”的主题报告环节，中国浦东干部学院副院长、教授郑金洲提出，家庭教育从其表现形态上讲，不能简单理解为家长对孩子的单向教育（正哺），其中也包括孩子对家长的“反向教育”（反哺），还包括家长之间、孩子之间的互鉴互学（并哺）。未来的家庭教育应该是将“正哺”“反哺”“并哺”有机融合在一起，构建起家庭教育“互哺”的新格局，推进家庭成员之间的结伴成长、共同发展。浙江省教育厅教研室副主任、研究员张丰提出，家长要重视学习品质对学生学业进步的影响，加强劳动实践教育是提升学习品质的一条路径。家长教育期望与子女期望一致时学生学业发展状况最好，其期望偏低比偏高更有利于子女取得好成绩。中国政法大学未成年人事务治理与法律研究基地副主任、法学博士苑宁宁提出，在家庭教育环节，为消除和避免养而不教、教而不当等问题，法律要求父母应主动学习家庭教育知识，科学育人，做好未成年人的第一任老师。

在“家校协同促进学生发展”的主题报告环节，清华大学教育研究院院长、教授石中英提出，家庭的价值观建设和价值观教育对于帮助孩子扣好人生的第一粒扣子至关重要。父母要深刻认识孩子价值观教育的重要意义，加强自身的价值观修养，引导孩子处理好价值观学习中的知行合一问题，指导孩子正确处理价值观分歧和冲突，帮助孩子从小形成正确的价值观信念。北京师范大学婚姻家庭研究与咨询中心主任、教授方晓义提出，伴随对学校和家庭作用认识的深化，家师关系对高中生发展具有更为重要的作用，而且具有性别和班级差异。杭州师范大学教授、特级教师王崧舟提出，“双减”的本质是价值的再抉择、再管理，致力于学生阅读素养的发展无疑是最有价值的举措，而亲子朗读则是促进阅读素养最有效的举措之一。

在“守护亲子身心健康”的主题报告环节，北京大学心理与认知科学学院教授苏彦捷提出，除了以往谈论很多的教育资源稀缺、阶层分化之外，政策影响与对教育的高期待是家长的教育焦虑比较突出的可能因素。暨南大学伯明翰大学联合学院院长、教授王春超提出，提高父母陪伴时间对促进儿童能力发展至关重要，亲子交流和陪伴对孩子非认知能力发展具有持久的影响。中国教育科学研究院体育美育教育研究所副所长、研究员于素梅提出，学生在学校应得到体育教师的专业指导，实现科学有效的锻炼。家长应指导与陪伴孩子进行科学锻炼，根据动作技能学习的“窗口期“给孩子选择最适宜的运动。

3日，来自教育部基础教育司、中国教科院、中国儿童中心、首都师范大学、嘉兴市教育局、杭州第六中学、杭州公益中学、杭州胜利小学、杭州钱学森学校的代表围绕“家校共育”主题开展了圆桌论坛。本届论坛以“京杭同步，双线混合”的方式召开，全国各地关注和观看网络直播人数达10万。

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