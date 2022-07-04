原标题：高考后现近视手术高峰期 专家称：需通过全面专业的术前检查

伴随着2022年高考落下帷幕，各大医院眼科近期又迎来一波近视手术高峰期。中国医师协会眼科分会屈光手术专委会副主任委员、爱尔眼科医院集团屈光手术学组组长王铮提醒，近视矫正手术并非人人都能做，需要通过全面专业的术前检查、专家评估，且术后定期复查必不可少，护理也不可掉以轻心。

国家卫生健康委发布数据显示，我国儿童青少年近视总体发生率为53.6%，其中高中生为81%，这意味着许多高考毕业生会因近视报考受限。近期发布的《2022中、欧国际近视手术白皮书》(以下简称：《白皮书》)显示，2018-2021年间，中国近视手术量高峰期集中在每年夏季。王铮说，由于征兵入伍、公安招警、空军招飞等职业类需求，近视手术往往集中在每年高考后及暑期。

据介绍，近视手术有着严格的禁忌证，包括重度弱视、圆锥角膜、其他角膜扩张性疾病及变性、重度干眼、未控制的青光眼、全身结缔组织疾病及自身免疫性疾病，以及已知存在焦虑、抑郁等严重心理疾病、精神疾病等。王铮指出，“我们必须通过严格、全面的术前检查，有手术禁忌或不具备手术条件者坚决不能实施近视手术。”

近视手术一般适合18周岁及以上、两年内近视度数比较稳定的人群。如果符合屈光手术的相关条件，包含屈光度、术中的一些良好配合等，术后效果是可靠的，据《白皮书》数据表明，在中国，ICL晶体植入术、LASIK准分子激光原位角膜磨镶术、SMILE全飞秒激光手术的术后6个月裸眼远视力均值超1.11。此外，各术式近视人群术后屈光度也日趋稳定。

想要摘镜，需要做好哪些准备？王铮提醒，手术准备期要比平时更加注意保护眼睛。“不能熬夜、长时间看电子屏幕，少吃辛辣油炸食物，以免眼部干燥、疲劳，破坏眼表健康。”同时也要提前做好“停镜”等系列准备，如软性球镜停戴1周以上，软性散光镜及硬镜停戴3周以上，角膜塑形镜停戴3个月以上。“需要强调的是，揉眼睛可能会破坏角膜形态，而近视手术必须等角膜形态恢复后才可进行，所以切记不要揉眼。”

“其实，做近视手术的过程很短，而且手术前我们会点眼药水进行局部麻醉，基本不会有强烈痛感，只要术中按照医生提示做好配合即可。但要注意的是，并不是做完手术就‘万事大吉’，要想拥有长久清晰稳定的好视力，术后定期复查和护理尤为重要，可以更好的保证术后恢复效果。”王铮表示，一般情况下，术后第1天、7天、1个月、3个月、半年、一年要定期复查，术后一年6次复查必不可少，同时需遵循医嘱合理用药。术后一个月内，避免异物进入眼睛，不要揉眼和剧烈运动。做完近视手术后，可以做散步、慢跑、瑜伽等运动，但游泳、潜水，以及一些对抗性强的运动最好是术后6个月后再进行。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)