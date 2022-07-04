姜琳

原标题：新华时评：落实落细举措助力高校毕业生就业

人力资源和社会保障部近日部署于7月至12月，通过开放未就业毕业生求职登记、完善实名帮扶、推动公共部门岗位加快落地等9方面措施，对2022届离校未就业毕业生和35岁以下失业青年集中开展服务攻坚行动。

党中央高度重视高校毕业生就业，将其作为就业工作的重中之重。今年全国高校毕业生为历年来最多，达1076万人。按照中央部署，今年以来各地各部门相继出台一系列稳就业举措，有关部门专门出台了工作方案和多项政策，支持高校毕业生就业创业。

当前正是高校毕业生就业的关键阶段，相关部门提出，加快推进事业单位公开招聘工作，抓紧部署中小学幼儿园教师招聘并指导受疫情影响严重地区落实部分教师资格“先上岗、再考证”，组织实施困难毕业生就业结对帮扶，加大人力资源市场秩序清理整顿等一系列有针对性的举措，各地相关部门应抓紧落实，多方协同、多措并举，为高校毕业生就业创造更好的社会环境。

近段时间，一些地方积极行动，有的为求职毕业生提供住宿、交通便利，不少省份重启各种延期的就业招考，还有的地方归集发布适合高校毕业生就业的基层就业岗位。这些举措的积极效果正在显现。

针对当前毕业生求职中遇到的一些难点问题，各地各部门要进一步健全工作机制，创新工作方式，努力开拓更多市场化就业渠道，挖掘政策性岗位潜力，加快各类招考工作进度，支持创新创业带动就业。要千方百计为有就业意愿的未就业毕业生和失业青年提供针对性服务，确保工作不断档、服务不断线。新华社记者姜琳

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