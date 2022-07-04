原标题：评论：“体育课不被占”已入法 学生的锻炼权需保障

新华社昆明6月27日电 评论：“体育课不被占”已入法 学生的锻炼权需保障

新修订的体育法近日颁布，其中，确保体育课不被占、在校每天锻炼不少于一小时等条款，充分体现了加强青少年身体素质、促进青少年全面发展的国家意志。

6月27日，在北京第二实验小学平谷分校，二年级（2）班的学生上体育课。新华社记者任超摄

青少年的健康是社会关注、家长关心的问题。一段时间以来，体育课被占用，“体育老师生病了”，每天运动时间不足，不仅让孩子们失去了锻炼权，也让“小眼镜”“小胖墩”日益增多，孩子们不同程度存在健康隐患。

面对我国儿童青少年体质健康主要指标连年下降的困境，从中央到地方，陆续出台了一系列政策，要求“开齐开足体育课”，但部分学校仍执行不到位，加之体育师资不足，担心学生运动伤害等因素，使得体育课内容保守、学生兴趣不浓，“应试体育课”“不出汗体育课”成为日常。

新修订的体育法将青少年和学校体育置于优先发展的战略地位，明确提出国家将体育科目纳入初中、高中学业水平考试范围，新增“确保体育课时不被占用”“保障学生在校期间每天参加不少于一小时体育锻炼”等条款……这些修订，不仅体现了加强青少年身体素质的国家决心，也意味着孩子们享受体育课、在校锻炼一小时的权利，得到了法律保护。

6月13日，在北京市平谷区第三中学，初三学生在上体育课。新华社记者任超摄

一直以来，体育课不受重视，孩子锻炼时间不足，根源都在畸形、功利的教育观上。想正本清源，需改变“用分数给孩子贴标签”的心态，让全社会对素质教育、核心素养有更深认同。同时，体育老师也需认真研究刚出台的新课标，上好体育课，教会孩子一两项运动技能，让他们真正融入、沉浸到运动中，享受体育乐趣，培养终身锻炼的习惯。

需要警惕的是，孩子的锻炼权在现实中仍可能被侵犯，为此，相关部门需强化监督、投诉、举报机制，以确保“体育课不被占、在校每天锻炼不少于一小时”成为所有学校常态。

5月23日，在四川大学江安校区体育馆，学生在体验传统体育项目踢毽子。新华社记者胥冰洁摄

体育强则中国强，国运兴则体育兴。保障学生的锻炼权，不仅考验着学校“一切为了孩子”的初心，也考验着家长和相关部门监督、管理的恒心，更考验着整个社会持之以恒、重视体育的决心。

(责编：郝孟佳、熊旭)