本报记者 李心萍

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2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动于7月至12月启动实施：将建立未就业毕业生实名台账，完善实名帮扶机制，对有特殊困难的未就业毕业生制定“一人一策”帮扶计划；鼓励企业吸纳高校毕业生就业，通过线上线下等多种渠道发布岗位信息；推动政策性岗位和公共部门岗位加快落地，扩展基层就业空间……通过一系列举措，精心保障毕业生的求职之路。

日前，人社部印发通知，于7月至12月启动实施2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动。未就业毕业生将获得哪些帮助？如何获取岗位信息？目前还有哪些就业机会？记者采访了人社部有关负责人。

完善实名帮扶机制

离校未就业毕业生可获得至少1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会

高校书记、校长“直播带人”，向企业推荐本校毕业生；线上双选会、线下招聘会接力举办；简历导师、求职辅导员全程陪伴……今年以来，各地积极推动公共就业服务进校园，各高校不断创新帮扶措施，精心保障毕业生的求职之路。

人社部有关负责人表示，对未就业毕业生的就业服务不会断线。一方面，各省级人社部门将提早与教育部门、高校对接，确保工作不断档。另一方面，6月底人社部已开放2022届未就业毕业生求职登记小程序，并同步开放线下求助渠道，未就业毕业生可在户籍地、常住地、求职地进行失业登记或求职登记。

各地人社部门接到信息后，将建立未就业毕业生实名台账，完善实名帮扶机制。通过走访摸排、数据比对等方式，摸清毕业生的学历专业、求职意向、服务需求等信息。对有就业意愿的未就业毕业生，将至少提供1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会；对暂无就业意愿的，将做好状态记录，及时跟进服务。

值得注意的是，对于脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾、较长时间未就业等有特殊困难的未就业毕业生，各地方还将组织党员干部、服务机构结对帮扶，制定“一人一策”帮扶计划。

“我们将为其优先推荐岗位，优先落实政策，优先组织培训见习，及时提供专业化职业指导服务，促进尽快就业创业。”人社部有关负责人说，对确实难以通过市场就业的，还将提供公益性岗位兜底安置。

对于有志自主创业的毕业生，也可获得政策“大礼包”。毕业生不仅可以参加免费的创业培训，提升创业能力，还可以申请创业担保贷款及贴息、税收优惠、创业补贴等政策，减轻创业压力。不仅如此，各地由政府部门投资开发的创业孵化基地也将向毕业生敞开大门，提供开业指导、项目推介、孵化服务等支持。

高频举办活动发布岗位信息

未就业毕业生较为集中的地市级以上城市，每周至少举办1次专业性招聘活动

“各地正在抓紧落实社会保险补贴、吸纳就业补贴、扩岗补助等政策支持，鼓励企业吸纳高校毕业生就业。”人社部有关负责人说。

以北京为例，企业招用2022届本市高校毕业生、签订劳动合同并参加失业保险的，将按照每人1500元的标准给予一次性扩岗补助；用人单位招用2022届本市高校毕业生，还将获得最长不超过3年的社会保险补贴。

国有企业带头发力。日前，国资委召开国资央企促进高校毕业生就业工作专题部署视频会，提出今年国资国企招收高校毕业生人数要在去年基础上有更大的增幅。在落实去年秋招、今年春招的基础上，尽快集中启动夏季招聘。

会议召开后，中交集团专场发布了800多个岗位，中广核全面启动2022年夏季校园招聘，中国联通、中国宝武也宣布启动扩招活动，释放了一批就业岗位。

岗位挖掘千方百计，信息发布也及时跟上。当前，百日千万网络招聘活动正在火热进行中，截至目前，已发布岗位需求超1000万人次。其中，黑龙江、浙江、山东、广西等省份均推出高校毕业生专场招聘，江苏、江西、湖北等地组织优质人力资源服务机构进校园，为毕业生推荐高质量、有针对性的岗位。

例如，浙江高校毕业生就业招聘大会，联动全省11个地市，组织宁波银行、杭州钢铁、浙江建投等1081家企业提供岗位5191个，提供智能匹配、线上洽谈、直播招聘等服务。山东高校毕业生专场招聘聚焦制造业，组织了中煤工矿集团、山矿机械公司、莱恩光电科技公司等113家用人单位提供岗位3200个，并提供“一对一”职业指导服务。

“接下来，我们还将举办大中城市联合招聘、金秋招聘月、就业服务周、中央企业专场招聘等活动，不断为毕业生推送岗位。”人社部有关负责人说。

在活动形式方面，将更加注重线上线下融合。一方面，利用线上招聘平台，常态化发布岗位信息，广泛应用直播带岗、空中宣讲、无接触面试等新模式，并加快岗位信息省级集中、全国联网发布。另一方面，落实疫情防控常态化要求，有条件的地方尽可能组织线下招聘活动。未就业毕业生较为集中的地市级以上城市，每周至少举办1次专业性招聘活动，每月至少举办1次综合性招聘活动。

加快公共部门岗位落地

力争8月1日前完成中小学幼儿园教师招聘

对于毕业生非常关注的政策性岗位和公共部门岗位，各地区、各部门也正在推动岗位加快落地。

目前，2022年“三支一扶”计划正在有序实施中，计划招募高校毕业生3.4万名，比去年增加2000名。中央财政将按照一定的标准给予补助，地方财政进行相应配套。

据介绍，在往年支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务岗位的基础上，今年进一步拓展了乡村建设助理员、野生动植物保护员等服务岗位，扩展毕业生到基层就业的空间。

截至目前，已有北京、山西、江西、广东、贵州、四川等多个省份发布了2022年“三支一扶”计划招募公告，部分省份已经组织完成了考试。

与此同时，2022年“特岗计划”也已经出炉，全国计划招聘6.7万人。据介绍，“特岗计划”招聘对象以普通高校本科及以上毕业生为主，鼓励本科师范专业毕业生应聘，可适当招聘高等师范专科毕业生。特岗教师服务满3年，考核合格且愿意留任的，按有关规定落实工作岗位，连续计算工龄、教龄，不再实行试用期。

“接下来，我们将联合多部门聚合资源、深挖潜力、协同推进，积极开发各类基层就业岗位，多渠道、多形式、多领域归集发布一批适合高校毕业生就业的基层岗位。”人社部有关负责人说。

除了积极推动基层服务项目招募，人社部门也在加快推进事业单位公开招聘工作。

日前，人社部、教育部联合印发通知，各地要尽快启动教师公开招聘工作，通过多种途径广泛推介招聘信息，倒排招聘报名、考试、考察、体检等时间表，在落实落细各项防疫措施、确保安全的前提下，加快招聘进度，力争在8月1日前完成教师招聘任务。

“对受疫情影响严重的地区，我们将继续落实部分教师‘先上岗、再考证’阶段性政策。”人社部有关负责人说。

在公务员方面，2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员共计划招录11.6万名应届生，比去年增加0.9万名。截至6月23日，已有超过60%的中央招录机关完成面试；已有8个省份和新疆生产建设兵团完成笔试。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)