谭涵文

中国的高质量发展呼唤高素质技术技能人才。现阶段的职业教育，正面临“就业难”与“用工荒”的矛盾。新修订的职业教育法，确定了我国未来职业教育的发展方向。

破除“层次教育”误解，树立不同教育类型的平等地位。长期以来，不少人对职业教育的认识有误区，职业教育被认为与普通教育是两个层次，只能吸纳被普通教育淘汰的学生。在这样的环境下，职教学生的学习和就业受到不利影响，学生不仅容易滋生厌学思想，还经常在就业中遭遇“隐形歧视”。这导致职业教育的发展陷入困境，职业教育的成果与国家的需求并不匹配。

扭转对职教的误解。职业教育并不是低于普通教育的教育层次，而是与普通教育并行的教育类型。对此，新修订的职业教育法明确，职业教育与普通教育具有同等重要的地位，职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会。这在法律层面明确了职业教育的定位，对破除误解，切实提高职业教育的社会认可度提供了坚实的基础。

培养社会需要的高层次人才，切实提高职业教育质量、开辟职校学生的上升通道是关键。多年来，职业教育较普通教育投入相对不足，师资力量、教育水平等都存在较大的提升空间。专科一度是职业教育的“天花板”，职业教育的吸引力较弱，无法满足经济社会发展对高层次技能人才的需要。新修订的职业教育法完善了相关顶层设计，促进职业教育与普通教育相互融通、学习成果互认，贯通不同层次的职业教育，统筹推进职业教育与普通教育协调发展，建立符合职业教育特点的考试招生制度。高职院校和实施职业教育的普通高校会为中等职业学校毕业生开辟专门的招生渠道，职校学生能够获得本科及以上层次的高等职业教育，享有更直接的上升通道。普通高校也将根据实际需要增加职业教育相关教学内容，成为高等职业教育的实施主体之一，同时高职学生也可以申请相应学位。新法还将扶持产教融合、校企合作。简言之，职校学生的成才之路将更加宽广。技术技能人才培养质量也将有效提升，更好匹配我国经济社会发展的要求。

新修订的职业教育法的施行，离不开全社会的配合。对此，各级政府、教育部门的积极投入，职教办学主体的主动转型，企业单位的深度参与，社会公众对职业教育的正确评价，对形成现代化的职业教育体系缺一不可。

教育类型的不同不是限制人才的枷锁，而是为学生提供更加多样的选择。不同赛道，同样出彩。我们期待全新的职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠和大国工匠。

(责编：岳弘彬、牛镛)