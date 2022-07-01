六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

6月23日下午，北京邮电大学与伦敦玛丽女王大学学士学位联合培养项目2022届毕业典礼在西土城路校区举行。北京邮电大学校长徐坤以《做有志气锐气勇气的北邮人》为题寄语国际学院2022届毕业生。

徐坤勉励同学们做有志气、有锐气、有勇气的北邮人，立大志、立远志、立恒志，坚持北邮人团结奋进、拼搏奉献的梦想，续写北邮人科技强国、网信报国的佳话，将祖国的召唤作为奋斗前行的方向，将祖国的需要作为事业选择的考量，在未来发展中展现出优异的中国青年风采，在国脉所系的征途上书写属于北邮人的新的精彩篇章。

北京邮电大学校长徐坤。校方供图

以下为北京邮电大学校长徐坤题为《做有志气锐气勇气的北邮人》的发言节选——

同学们！我们金秋相逢、盛夏离别，朝夕相处纵有千般不舍，依依惜别终将如期而至。大学是一种经历，而毕业更是一种收获，这份收获是“积跬步、至千里；积小流、成江海”的厚积薄发；是“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随”的习惯养成；更是“天将降大任于斯人”的使命担当。这份收获或显型于外，或默化其中，但终将会成为母校给予你们走出校园、走向社会放手拼搏的坚定底气和自信源泉。

同学们！一个国家和民族社会历史的发展与进步，正是在一代又一代人的传承和接力中实现的。当代中国青年正是与新时代同向同行的一代，过去的四年，你们是幸运的，在国庆七十周年庆祝活动中，你们伴随着雄壮乐曲走过长安街，感受共和国脉搏的清晰跳动；在庆祝中国共产党成立100周年现场，你们放声歌颂，表达着对党的热爱和对祖国的祝福；在北京冬奥会、冬残奥会的志愿服务中，你们化身“小雪花”，为来自世界各地的运动员勾勒出最美的冰雪五环；在抗击新冠肺炎疫情防控斗争中，你们在党和人民最需要的时刻冲得出来、顶得上去，展现出自信自强、刚健有为的精神风貌。

青年一代的理想信念、精神状态、综合素质，是一个国家发展活力的重要体现，也是一个国家核心竞争力的重要因素。时光荏苒，历史的车轮已行进至一个崭新的时代。当前，新一轮科技革命和产业变革带来了全球数字经济发展新方向、新趋势和新思路，互联网、大数据和人工智能等技术的普遍应用，构筑了数字化的信息空间，深刻改变了我们的生活方式，深刻影响着全球科技创新版图、产业生态格局和经济发展走向。今天以后，同学们将踏上新的人生征程，面对新的时代课题，担当新的征程使命，未来之路会有狂风骤雨，也会有晴空万里；会布满荆棘，也会繁花似锦。我希望大家都能够“立志气、生锐气、鼓勇气”，勇敢地走向未来，在报效祖国、服务人民中实现人生价值。临别之际，我想再给同学们提三点期望。

一是希望大家做有志气的北邮人。“志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。”近年来，作为北邮人的你们，见证了学校聚焦国家重大战略需求，在“卡脖子”关键技术突破中书写的生动报国篇章；见证了学校坚持以“双一流”建设为引领，高标准推进教育教学改革的丰硕成果；见证了学校为服务国家高水平科技自立自强，推进交叉学科建设的创新探索；见证了学校高质量开展对外交流与合作，推动中外友谊之花屡结硕果的不懈努力。一代代北邮人团结奋进、拼搏奉献的梦想在不断实现，一段段北邮人科技强国、网信报国的佳话在不断续写，这必将成为激励全体北邮人坚定目标、直面挑战、昂扬斗志、接续奋斗的强大动力。

同学们，志存高远，方能行稳致远。当今世界格局加速演变，全球治理体系深度变革，党和国家事业对优秀人才的需要比以往任何时候都更为迫切。面对时代的挑战，你们施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。希望大家要主动担起责任，将个人融入时代，立大志、立远志、立恒志，努力在推动世界文明交流互鉴，实现民心相通美好愿望的历史进程中，讲好更生动的民族崛起故事，展现更优异的中国青年风采。

二是希望大家做有锐气的北邮人。从“日新之谓盛德”到“创新是一个民族进步的灵魂”；从“苟日新，日日新，又日新”到“惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜”，保持锐气、开拓创新让一个具有五千多年历史的中华文明古国生生不息、朝气蓬勃。青年强，则国家强。同样，青年有锐气，则国家能进取。时代的赛道上，作为竞逐选手的你们将再次迈步起跑。这次起跑，你们不仅会跑向更加高远的目标追求，跑到更具挑战的探索领域，还将会跑出更为丰厚的人生价值。

同学们，青春当有一股不服输的锐气。这份锐气就是支撑你们“披荆斩棘”“过关闯隘”“爬坡过坎”的内在力量。希望大家要将锐意创新作为终身养成的习惯和成就事业的法宝，用敏锐的眼光观察社会，用精锐的头脑思考人生，用蓄锐的态度积储能量，用新锐的力量创造未来。要将祖国的召唤作为自己奋斗前行的方向，将祖国的需要作为自己事业选择的考量，要保持“初生牛犊不怕虎”的冲劲，要坚定“衣带渐宽终不悔”的决心，要鼓起“不破楼兰终不还”的气势，积小胜为大胜，敢为人先，攀登新的高峰，迈向新的未来。

三是希望大家做有勇气的北邮人。青年当有拓荒的勇气，这是一种敢于担当的青春精神。四时行焉，万物兴焉，行走于人生，青年之理想与信念不可灭，勇气不可失。走出校园，人生的新机遇和生活的新挑战必将与你们形影不离，或有成功欢喜，或有挫折失落，倘若我们遇到困难就向隅而泣，面临挫折就瞻前顾后，出现挑战就放弃“躺平”，则青春的人生只会因顾影自怜而终日无所事事，只会因不思进取而变得暮气沉沉。

同学们，什么是勇气？我想，勇气就是志不求易、事不避难的人生选择；就是不惧挑战、超越自我的人生态度；就是在时代竞争大潮面前，“我们准备好了！”的坚定呼喊。人生而自由，却无往不在固有限制之中。希望大家要善于分析自身的优势和不足，敢于求新尝试，勇于自我突破；要学会用新的方法、新的思维去破解学习、工作、生活中的难点痛点，不因遭遇困境而停滞不前，不为眼前利益而患得患失；要努力从跳出“舒适圈”中寻找生活的“小确幸”，从突破“认知度”中发展自身的“增长点”，从勇闯“无人区”中贡献人生的“新价值”，相信大家在这个奔腾不息的伟大时代里，在“网络强国 网信报国”的伟大事业中将大有可为，也必将大有作为，期待你们在国脉所系的征途上图绘出属于北邮人的新的精彩篇章。

同学们，时光匆匆间，我们相见又相别，我们相知又相念。希望大家不怨于时光匆匆，不悔于过往时事，立足新起点，展现新作为，心怀“国之大者”，将报国兴国的志气、创新拼搏的锐气、迎难而上的勇气贯穿于未来的成长之中，将“正因为时光匆匆，更应该倍加努力”的母校嘱托化为行动，用“人生万事须自为，跬步江山即寥廓”的实干作为赢得未来。

(责编：孙竞、熊旭)