人民网联合报道组

内蒙古大学的应届毕业生赵子娜没想到，竟然这么快就能找到满意的岗位。“去年11月，我在线上看到了鄂尔多斯市康巴什区教育体育局在招人。”赵子娜参加了鄂尔多斯市康巴什区教育体育局举办的线上招聘会，通过了层层选拔。现如今，她已经正式成为一名小学教师，负责语文教学工作。

赵子娜正在授课。王延鹏摄

据教育部统计数据显示，2022届高校毕业生规模预计1076万人,同比增加167万,规模和增量均创历史新高。加之新冠肺炎疫情等多重因素影响，2022届高校毕业生就业形势复杂严峻，备受社会各界关注。为帮助高校毕业生谋出路，各地政府高校出政策、搭平台、拓渠道，打出促就业的“组合拳”。

线上线下发力，多举措搭桥梁

近年来，受疫情影响，各地纷纷开展线上招聘会，“方便”“省时”是多数毕业生对于“网上找工作”的感受。线上招聘扩大了信息获取的空间，拉近了时空的距离，不失为一种有效的招聘方式。

也有毕业生反映，线上招聘缺乏交流感，会在一定程度上影响面试结果。面对部分毕业生的担忧，多地在疫情形势平稳后，有序组织各类企业恢复线下招聘，双向发力，给毕业生吃下“定心丸”。

福建省人社厅等部门组织开展大中城市联合招聘高校毕业生专场活动。活动期间，共组织184场线上招聘会，1.4万余家用人单位提供174918个岗位；举办线下招聘会46场次，组织5000多家用人单位提供44924个岗位，到现场求职毕业生86988人。

人民网发起“大学生就业护航计划”公益行动，持续联合社会力量，通过开展系列专场活动与报道，共同为应届毕业生和在校生提供就业、创业、安居、见习、实习、面试培训、就业指导等服务，护航毕业生求职之路。

上海人民广播电台新闻广播《海波热线》、第一财经广播《财经午间道》等多家媒体和有关机构共同推出“就业助力云平台”特别策划系列节目，在电波中连线企业负责人、应届毕业生等，更好地促进和帮扶大学生就业创业。

南方科技大学自2021年9月以来，已举办百场线下宣讲会，今年共承办7场全市就业（见习）校园招聘会，累计为高校毕业生提供岗位超3万个。

南方科技大学校园招聘会。深圳市人社局供图

“大四上学期备考考研，错过了秋招，后来没考上理想院校，很迷茫。”深圳大学土木工程专业的大四学生欧阳光，于今年二三月份开始找工作准备就业，在学院设立的就业信息群收到相关企业的招聘信息。

“学校就业指导中心、学院的就业信息群都给了很多资源。投了三四家公司后，我通过了两家的考核，最后选择中建科工，我很满意。”欧阳光说。

拓渠道发补贴，出实招暖人心

为了助力高校毕业生就业，各地政府纷纷出台优惠政策，从拓宽就业渠道、加大社保补贴标准、鼓励中小微企业吸纳高校毕业生、鼓励学生自主创业等方面，推出一系列暖心措施。

甘肃出台《关于进一步稳定和扩大就业的若干措施》，对招用今年高校毕业生且签订1年以上劳动合同的中小微企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴；对招用毕业年度高校毕业生且签订劳动合同并参加失业保险的企业，按规定发放一次性扩岗补助。

福建“三支一扶”计划统一招募约1000名高校毕业生，到基层单位从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等工作，服务期限为2年。服务期间按月发放生活补贴,计算工龄、教龄，统一办理各项保险，发放一次性安家费补贴，享受国家助学贷款代偿资助。服务期满考核合格的，颁发《福建省高校毕业生服务基层项目证书》，享受报考机关事业单位笔试成绩加分、报考研究生初试加分等优惠政策。

北京对有创业意愿的高校毕业生和创业主体提供个人创业担保贷款最高额度为50万元，小微企业创业担保贷款最高额度为300万元。对已经创业的毕业生，提供政策代办、融资对接、人才招聘、辅导培训、股权托管等多项免费服务。

河北为支持高校毕业生自主创业，给予符合条件的高校毕业生最长不超过3年的社会保险补贴。政府投资开发的创业就业孵化基地等载体，将安排30%左右的场地免费向高校毕业生创业者提供。

此外，为鼓励中小微企业吸纳高校毕业生就业，吉林、江苏、宁夏、新疆等多地明确，对招录高校毕业生的中小微企业或社会组织，按招录人数给予补贴，并给予社会保险补贴等；上海、西藏、新疆等地还出台了优惠政策，鼓励高校毕业生自主创业。

高校精准帮扶，促就业孕希望

各地高校结合毕业生就业需求，加强就业指导针对性，帮扶措施重在“精准”，针对低收入家庭等毕业生重点群体，按照“一人一档”“一人一策”重点帮扶。

陕西科技大学对毕业生重点群体开展就业能力提升培训。陕西科技大学供图

“一开始，我对未来的就业方向很迷茫。”贾同学是陕西科技大学包装工程专业的一名大四学生，来自脱贫家庭的她，一直很担心未来的就业问题。毕竟，顺利就业不但能够使自己的生活有保障，也能减轻家里的负担。

大三那年，她通过学校开展的社会实践项目，进入了一家企业实习。实习期间，她经历了从研发设计到画图出稿再到车间生产等一系列的工作，有了清晰的就业思路。

后来，学校的就业指导教师根据她的专业和意向，建立了帮扶清单，利用学校的就业基地，向她推荐适合的岗位。目前，贾同学已经顺利签约一家高新技术企业，从事专业对口工作。

河南农业大学为低收入家庭毕业生“一人一档”建立336个就业帮扶工作台账，实行“多对一”帮扶，专业课老师帮助学生参加实习，巩固专业知识。辅导员指导学生制作简历，制定就业规划，推荐工作岗位。

清华大学为527名家庭经济困难的学生送上求职服装，包含西装外套、西装裤或西装裙。“这是我人生中第一套西装，好看又合身。”收到特殊毕业礼物的肖肖说。

高校毕业生的就业问题，关系到千家万户。各地正多措并举，支持帮助学生们迈好走向社会的第一步，让每一颗充满希望的“种子”在他的“土地”上努力拼搏、绽放梦想。

（黄津晓虎、郑窈、陈博、邓楠、富丽娟、刘艺琳、赵明妍、李申、高翔、董兆瑞、慎志远、实习生宋雪）

(责编：孙竞、熊旭)